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"BREXİT'e ilişkin riskler artık daha düşük seviyede"

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"BREXİT'e ilişkin riskler artık daha düşük seviyede"
Mark Carney, vekillerin, İngiliz parlamentosunda gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Mark Carney, BoE'nin referandum öncesi ve sonrasındaki adımlarının finansal istikrara ilişkin risklerin azalmasını sağladığını ifade ederek, "Avrupa Birliği'nden ayrılmanın (Brexit) yaratabileceği riskler önceye kıyasla artık daha düşük seviyede." dedi.

Mark Carney, vekillerin, İngiliz parlamentosunda gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

BoE'nin referandum öncesi ve sonrasındaki adımlarının finansal istikrara ilişkin risklerin azalmasını sağladığını ifade eden Carney, Brexit'in yaratabileceği risklerin önceye kıyasla artık daha düşük seviyede olduğunu söyledi.

İngiltere’nin AB’den çıkışında bir geçiş sürecine ihtiyaç duyulabileceğini belirten Carney, "Eğer bu şekilde bir geçiş süreci sağlanamazsa, bence bunun sonuçları olur. Biz bu sonuçların etkisini azaltmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Carney, İngiltere’nin, piyasalara istikrarlı bir şekilde erişimini devam ettirmeye odaklanması gerektiğini, erişimin bir kısmının bile kaybedilmesinin ülkenin finans sektörü üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini söyledi.

Geçen yılın haziran ayındaki referandum öncesinde sıklıkla olumsuz senaryoları öne çıkarmakla eleştirilen Carney, "Birçok merkez bankacısından beklendiği üzere bizler genellikle aşağı yönlü riskler üzerinde odaklanırız. Her şeyin yolunda gitmesine daha az odaklanırız." şeklinde konuştu.

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