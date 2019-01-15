Brexit'in ardından Sterlin ne oldu ?

Brexit anlaşması İngiltere parlamentosunda onaylanmadı. Başbakan Theresa May'in hükümeti Brexit anlaşması oylamasını parlamentoda 432'ye 202 oyla kaybetti.
Oylama sonrasında muhalefet, May hükümeti için güvensizlik oylaması istedi.
Sterlin, Brexit anlaşmasına ilişkin oylamanın ardından dolar karşısındaki günlük kaybını artırarak 1.2670'e kadar geriledi. Sterlin/dolar paritesi, TSİ 22:48'de yüzde 0.60 ekside 1.2787'den işlem gördü. Sterlin, May'in kanun yapıcılara seslenmesinin ardından kaybını azaltarak yüzde 1'in altına indirdi.
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