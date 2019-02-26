Brexit’in ertelenmesi gündemde

ngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış tarihi olan 29 Mart’a az bir süre kaldı ancak hâlâ Brexit’in nasıl gerçekleşeceği konusunda İngiltere Başbakanı Theresa May ile AB arasında varılan anlaşma onaylanmış değil.

Theresa May, İngiltere Parlamentosu’ndan onay alma olasılığı düşük olan anlaşma için yarın yapılması beklenen oylamayı 12 Mart’a ertelemişti.

Bugün ise May’in bakanlar kurulu toplantısı sonrasında parlamentoda yapacağı konuşmasında AB’den anlaşmasız çıkış seçeneğinin devre dışı olduğunu açıklaması bekleniyor. Bloomberg'de yer alan bir haberde May'in anlaşma onaylanmazsa 29 Mart'ta İngiltere'nin AB'den çıkışının erteleneceğini duyuracağı belirtildi. Brexit'in ertelenmesine sıcak bakmayan May'in bu kararı almasının arkasında kabinedeki üç bakanın istifa resti olduğu belirtiliyor.

BREXİT NEDİR?

Bu durumda 12 Mart’taki oylamada anlaşma kabul edilmezse 29 Mart’ta İngiltere’nin AB’den çıkışı gerçekleşmeyecek. Ancak May’in Brexit’in ertelenmesine sıcak bakmadığı, milletvekillerine anlaşmayı kabul etmeleri için baskı yapmayı sürdüreceği belirtiliyor. AB ise Brexit’in ertelenmesine sıcak bakıyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Brexit’in ertelenmesinin “akılcı bir çözüm” olacağını söylemişti.

İngiliz basınında anlaşma onaylanmazsa Brexit’in aylarca ertelenebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan İşçi Partisi de anlaşmanın onaylanmaması durumunda ikinci bir Brexit referanduma gidilmesine destek vereceklerini açıkladı.