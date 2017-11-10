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Brexit'in kesin tarihi belli oldu

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Brexit'in kesin tarihi belli oldu
İngiltere'nin Brexit'ten sorumlu bakanı David Davis, Brexit'in kesin tarihini 29 Mart 2019, Türkiye saati ile 02:00 olarak ilan etti.

DW'nin haberine göre, İngiltere'nin Brexit'ten sorumlu bakanı David Davis, Brexit'in kesin tarihinin, şu an üzerinde müzakerelerin devam ettiği Brexit yasasında ek madde olarak yer alacağını bildirdi. Bazı İngiliz parlamenterler, kesin tarihin İngiliz hukukuna dahil edilmemesine dair endişelerini dile getirmişti.

ALMANYA'NIN EKONOMİK YÜKÜ ARTACAK

Öte yandan İngiltere'nin ayrılmasıyla Almanya'nın AB'ye ödediği aidatın yaklaşık 4 milyar euro artacağı tahmin ediliyor. Alman medyasında yer alan haberlere göre İngiltere'nin ayrılmasıyla AB bütçesinde 10 milyar 200 milyon euroluk bir açık söz konusu olacak. Bu da AB kasasına halihazırda en büyük katkıyı sağlayan Almanya'ya ek mali yük getirecek.

Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı bir araştırmaya göre, bu miktar 3 milyar 800 milyon euro olarak hesaplandı. Söz konusu rakam, Almanya'nın AB'ye her yıl ödediği miktarın yüzde 16 artması anlamına geliyor.

İngiltere'nin 29 Mart 2019 tarihinde AB'den ayrılmasıyla Brexit, Başbakan Theresa May'in süreci resmen başlatmasının ardından tam iki yılda tamamlanmış olacak. İngiltere'de geçen yıl yapılan Brexit referandumunda halkın yüzde 52'si İngiltere'nin AB'den ayrılmasından yana oy kullanmıştı.

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