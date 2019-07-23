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Brezilya Amazonu’nda dış dünyayla temas etmemiş kabile görüntülendi

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Brezilya Amazonu’nda dış dünyayla temas kurmamış, yaşam alanları yok edildiği için geleceği tehlike altında bulunan Awa kabilesi üyelerinin görüntüleri kaydedildi.
Brezilya Amazonu’nda dış dünyayla temas etmemiş kabile görüntülendi

Seneler önce nüfusu on binlerle ölçülen kabilenin nüfusunun günümüzde 400-500’e indiği düşünülüyor. 

Modern hayatla hiçbir temas kurmadığı düşünülen bir kabile üyesinin, avlanma alanında bulduğu bir bıçağı koklayarak incelediği ve daha sonra kendisini kaydeden Guajajara’yı gördükten sonra, yanındaki diğer kabile üyesiyle birlikte bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Ancak, sömürge döneminde kölelik ve yok edilme riskleri sebebiyle sürekli hareket halinde yaşamaya başlayan Awa kabilesi üyeleri, doğal yaşamın günden güne yok edilmesiyle tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya. 

 

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