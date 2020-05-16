Brezilya: Bolsonaro'ya sağlık bakanı dayanmıyor

Brezilya Sağlık Bakanı Nelson Teich, bir aydan kısa süredir sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. Teich'ın kararını Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldikten sonra duyurduğu bildirildi.

Son günlerde Devlet Başkanı Bolsonaro ile göreve 17 Nisan tarihinde atanan Teich arasında gerginlik yaşandığı haberleri basına yansımıştı. Bakan, Bolsonaro'nun koronavirüs tedavisinde bir sıtma ilacı olan hidroksiklorokin kullanımını artırma planlarına direnmiş ve ilacın yan etkileri olabileceği uyarısında bulunmuştu. Teich ayrıca, Bolsonaro'nun ülkedeki ekonomik faaliyetlere hızlı bir biçimde dönme çabalarına karşı çıkmıştı.

Onkolog olan Teich, birkaç gün önce LinkedIn'de yayınladığı bir makalede, Brezilya'daki koronavirüs krizinin kutuplaştırıcı bir hale büründüğü uyarısında bulunmuştu. Teich makalesinde, "Sanki bir grup, insanlar ve sağlığa, bir diğer grupsa piyasa, şirketler ve paraya odaklanıyor gibi bir hal var. Ancak bu bölünmüş, düşmanca ve belki de radikal anlayış, topluma yardım edecek olan anlayış değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) önerilen mesafe kurallarının Brezilya ekonomisini yok ettiği görüşünde. Perşembe günü iş insanlarıyla bir araya gelen Bolsonaro, "neredeyse her şeyin açılması" gerektiği düşüncesinde olduğunu dile getirmişti. Bolsonaro, ülkedeki güzellik merkezleri, kuaförler ve spor akademilerinin yeniden açılmasına karar verdi. Bolsonaro daha önce de, COVID-19 hastalığını "küçük bir grip" şeklinde nitelendirmiş ve virüse karşı dua etme çağrısı yapmıştı.

Eski bakan da sosyal mesafeye destek vermişti

Eski Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, valiler ve belediye başkanlarının getirdiği sosyal mesafe kurallarını desteklemesi üzerine, 16 Nisan tarihinde Bolsonaro tarafından görevden alınmıştı.

200 milyondan fazla kişinin yaşadığı Brezilya'da kayıt altına alınan koronavirüs vakalarının sayısı hızla artıyor. Ülkede şu ana kadar yaklaşık 260 bin vaka kayıt altına alınırken, 14 bin kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş bulunuyor. Bu sayılara göre Brezilya, enfeksiyon ve ölüm vakalarında dünyada altıncı sırada yer alıyor.