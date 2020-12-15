Brezilya: Çin, Covid-19 aşısının "acil kullanım onayı kriterleri" konusunda şeffaf değil

Brezilya'da ilaçların denetlenmesinden sorumlu olan hükûmet kurumu Anvisa, Çin'in sağlık otoritelerinin CoronaVac aşısının acil kullanımına onay verme kriterleri konusunda şeffaf olmadığını söyledi.

Reuters'ın haberine göre; Anvisa'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilya'nın; SinoVac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının Faz-3 çalışmalarının devam ettiği lider ülkelerden biri olduğu belirtilerek, "Aşı, Haziran'dan beri Çin'de 'acil kullanım onayı'na sahip. Çin'in aşı için verdiği acil durum kullanım onayı kriterleri şeffaf değil ve bu kriterlerle ilgili mevcut bilgiler yok" denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Wang ise Çin'in aşının güvenliğine ve etkinliğine "büyük bir önem" verildiğini söyledi.

Temmuz ayında resmen başlatılan ve sınırlı sayıda yüksek riskli insan grubunu hedefleyen Çin'in acil durum kullanım programında en az on binlerce kişi Sinovac aşısını yaptırdı.

Bir SinoVac temsilcisi yorum yapmayı reddederken, Ekim ayında bir sağlık yetkilisinin acil aşılamanın sıkı incelemelerden sonra, Çin yasaları ve Dünya Sağlık Örgütü kurallarına uygun olarak başlatıldığını söylediği basın açıklamasını hatırlattı. Yetkili, aynı zamanda aşının Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında "çok güvenli olduğunun ve bağışıklık sağladığını" gösterdiğini söyledi.

Çin’de resmi olarak Temmuz'da başlayan yüksek riskli grupları hedefleyen "acil kullanım programı" ile on binlerce insana CoronaVac aşısı yapıldı.

Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı hakkındaki şüphelerini defalarca dile getirmişti.

Türkiye 50 milyon doz sipariş verdi

Öte yandan Türkiye'nin de 50 milyon doz sipariş verdiği CoronaVac aşısının Faz-3 çalışmaları Türkiye'de yürütülüyor. Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği aşının birkaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi, yapılan deneylerden sonra Aralık ayı sonunda sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstü gruba aşılamanın başlaması bekleniyor.