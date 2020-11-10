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Brezilya, Çinin geliştirdiği koronavirüs aşı adayının deneylerini durdurdu

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Brezilya'da Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı adayının deneyleri geçici olarak durduruldu.
Brezilya, Çinin geliştirdiği koronavirüs aşı adayının deneylerini durdurdu

Brezilya'da insanlar üzerinde denenen Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı adayının deneyleri geçici olarak askıya alındı.

GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumundan (Anvisa) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede CoronaVac'ın insanlar üzerinde yapılan deneylerinin ciddi bir advers olay (Bir beşeri tıbbi ürünün hastalıktan korunma, bir hastalığın teşhis veya tedavisi veya bir fizyolojik fonksiyonun iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya değiştirilmesi amacıyla kabul edilen normal dozlarda kullanımında ortaya çıkan zararlı ve amaçlanmamış bir etki) nedeniyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

 

Açıklamada, deneyleri durdurma kararına ilişkin net bir sebep gösterilmezken advers olayın 29 Ekim'de meydana geldiği belirtildi.

"Advers olay" bir ilacın kullanımında beklenmeyen yan etki şeklinde tanımlanıyor. Açıklamada, ölüm, potansiyel ölümcül advers olay, kalıcı sakatlık veya sakatlık, hastanın hastaneye yatırılması gibi durumların "ciddi advers olay" olarak değerlendirildiği bildirildi.

 

İNSAN ÜZERİNDEKİ DENEYLER TEMMUZ AYININ SONLARINDA BAŞLAMIŞTI

CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde temmuz ayının sonlarında başlamıştı.

Dünyada Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Brezilya'da bugüne kadar 5 milyon 675 bin 32 kişide görülen virüs, 162 bin 628 kişinin ölümüne sebep oldu.

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