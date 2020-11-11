  • BIST 1.279
  • Altın 467,178
  • Dolar 7,8340
  • Euro 9,2175
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli 4 pozitif vaka saptandı

Brezilya, Çinin geliştirdiği koronavirüs aşı adayının deneylerini durdurdu

» »
Brezilya'da Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı adayının deneyleri geçici olarak durduruldu.
Brezilya, Çinin geliştirdiği koronavirüs aşı adayının deneylerini durdurdu

Brezilya'da insanlar üzerinde denenen Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı adayının deneyleri geçici olarak askıya alındı.

GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumundan (Anvisa) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede CoronaVac'ın insanlar üzerinde yapılan deneylerinin ciddi bir advers olay (Bir beşeri tıbbi ürünün hastalıktan korunma, bir hastalığın teşhis veya tedavisi veya bir fizyolojik fonksiyonun iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya değiştirilmesi amacıyla kabul edilen normal dozlarda kullanımında ortaya çıkan zararlı ve amaçlanmamış bir etki) nedeniyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

YAN ETKİYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, deneyleri durdurma kararına ilişkin net bir sebep gösterilmezken advers olayın 29 Ekim'de meydana geldiği belirtildi.

"Advers olay" bir ilacın kullanımında beklenmeyen yan etki şeklinde tanımlanıyor. Açıklamada, ölüm, potansiyel ölümcül advers olay, kalıcı sakatlık veya sakatlık, hastanın hastaneye yatırılması gibi durumların "ciddi advers olay" olarak değerlendirildiği bildirildi.

 

İNSAN ÜZERİNDEKİ DENEYLER TEMMUZ AYININ SONLARINDA BAŞLAMIŞTI

CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde temmuz ayının sonlarında başlamıştı.

Dünyada Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Brezilya'da bugüne kadar 5 milyon 675 bin 32 kişide görülen virüs, 162 bin 628 kişinin ölümüne sebep oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağışıklığı güçlendiren bitki çaylarının kullanımında doktor tavsiyesi uyarısı11 Kasım 2020 Çarşamba 21:46
  • Halk sağlığı uzmanından 'Nemlenen maskeyi sık sık değiştirin' önerisi11 Kasım 2020 Çarşamba 21:45
  • Pfizer ve BioNTech'in Covid-19 aşısının fiyatı ne kadar olacak?11 Kasım 2020 Çarşamba 21:41
  • Covid-19 ile ani işitme kaybı: Yeni bir yakınma daha11 Kasım 2020 Çarşamba 21:36
  • Son dakika haberi! Bakan Koca'dan kritik uyarı! Birkaç gün içinde...11 Kasım 2020 Çarşamba 21:30
  • Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulduğu koronavirüs aşısı ile baharda normale dönüş müjdesi!11 Kasım 2020 Çarşamba 21:16
  • Korona aşısı bulundu mu, fiyatı ne kadar? Türk doktordan müjdeli haber!11 Kasım 2020 Çarşamba 20:45
  • AB'den Biontech-Pfizer'la Aşı Alım Sözleşmesi11 Kasım 2020 Çarşamba 20:30
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 51 Milyon 833 Bini Geçti11 Kasım 2020 Çarşamba 20:15
  • Fda, Eli Lilly’nin Antikor İlacına Acil Kullanım Onayı Verdi11 Kasım 2020 Çarşamba 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti