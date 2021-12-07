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Brezilya' da, Öldürmeden Önce Dakikalarca Kendi Mezarını Kazdırmışlar

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Genç kızın ölümünde korkunç detay! Öldürmeden önce dakikalarca kendi mezarını kazdırmışlar
Brezilya' da, Öldürmeden Önce Dakikalarca Kendi Mezarını Kazdırmışlar

Brezilya'da yaşayan 21 yaşındaki Amanda Albach, arkadaşının doğum günü partisine katılanlar arasından biri hakkında "O da uyuşturucu ticareti yapıyor" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine söz konusu şahıs ve arkadaşları, kendilerini ifşa ettiği gerekçesiyle Albach'ı öldürdü. Genç kızın ölümünde korkunç detaylar da ortaya çıktı. Buna göre şahıslar, kıza kendi mezarını kazdırdı.

Brezilya'da yaşayan Amanda Albach isimli kızın başına gelenler, duyanların tüylerini ürpertti. Bir arkadaşının doğum günü partisine katılan Amanda Albach, burada bir kişi hakkında "O da uyuşturucu ticareti yapıyor" ifadelerini kullandı. Bu sözleri duyan şahıs, çılgına döndü. Albach'ı plaja götüren şahıslar, talihsiz kıza kendi mezarını kazdırıp, gömdükten sonra plajdan ve partiden ayrıldı.

 

TUTARSIZ AÇIKLAMALARI ELE VERDİ

Elde edilen bilgilere göre arkadaşının doğum günü eğlencesine giden 21 yaşındaki Amanda Albach'tan bir daha haber alınamadı. Genç kadının akıbeti polis soruşturması sonucunda ortaya çıktı. Genç kadın ile birlikte partiye katılan arkadaşları, ayrıldıktan sonra bir kez daha görmediklerini söylese de yaptıkları tutarsız açıklamalar sonrası kan donduran gerçek gün yüzüne çıktı.

Genç kızın ölümünde korkunç detay! Öldürmeden önce dakikalarca kendi mezarını kazdırmışlar

SAHİLE GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

21 yaşındaki Amanda Albach, Cuma günü Brezilya'nın güney kesimindeki Santa Catarina eyaletinde yer alan Irapiruba Norte de Laguna sahiline gömülmüş halde bulundu. Genç kadının en son, yakındaki Florianopolis şehrinde bir partiye katıldığı öğrenildi.

SESLİ MESAJ GÖNDERMİŞ

Genç kadının ailesinin avukatı Michael Pinheiro, "Arkadaşları partiden ayrıldıklarını ve onu bir daha görmediklerini söylediler" ifadelerini kullandı. Ancak genç kadının kaybolmasında partide bulunanların parmağı olduğuna dair şüphe uyandıran 'tutarsızlıklar' bulundu. Genç kadının son olarak 15 Kasım gecesi ailesine bir sesli mesaj gönderdiği öğrenildi.

Avukat Pinheiro, "Albach, ailesine 20:40 civarında Fazenda Rio Grande'ye döneceğini söyleyen bir mesaj gönderdi. Daha sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Cep telefonu kapalı ve Amanda bir daha WhatsApp'a girmedi" dedi.

Genç kızın ölümünde korkunç detay! Öldürmeden önce dakikalarca kendi mezarını kazdırmışlar

KENDİ MEZARINI KAZDIRMIŞLAR

Korkunç cinayet ile ilgili biri kadı üç şüpheli tutuklandı içlerinden birisi itirafçı oldu. Şüphelilerden biri, genç kadının kendi mezarını kazmaya zorlandıktan sonra vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Genç kızın ölümünde korkunç detay! Öldürmeden önce dakikalarca kendi mezarını kazdırmışlar

SESLİ MESAJDAN ÖNCE ÖLDÜRMÜŞLER

Polis, Albach'ın akrabalarının sesinin garip geldiğini ve sesli mesajın arka planında rüzgar olduğunu söylediklerini bildirdi. Ayrıca şüphelilerden birinin cinayetin Albach'ın sesli mesajı göndermesinden kısa bir süre sonra gerçekleştiğini itiraf ettiği belirtildi.

Genç kızın ölümünde korkunç detay! Öldürmeden önce dakikalarca kendi mezarını kazdırmışlar
 
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