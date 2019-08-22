Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Yangınları çevreciler çıkarıyor olabilir

Amazonlarda arka arkaya yaşanan yangınlarla ilgili eleştirilerin odağında olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yangınları "hükümeti zor durumda bırakmaya çalışan çevre örgütlerinin çıkarıyor olabileceğini" iddia etti.
Sivil toplum kuruluşları, yangınları Ocak ayında göreve gelen Bolsonaro hükümetinin bölgede, madencilik, kerestecilik ve tarımsal faaliyetleri teşvik eden açıklamalarına bağlıyor.
Brezilya'da Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün uydu görüntülerinden elde ettiği verilere göre bu yıl içinde yarısından fazlası Amazon bölgesinde olmak üzere 72 binden fazla orman yangını çıktı.
Bu geçen yılın aynı dönemine göre yüze 84'lük bir artışı gösteriyor.
'Kanıtım yok'
Çarşamba günü konu ile ilgili medyanın karşısına çıkan Bolsonaro, yangınlardan sivil toplum kuruluşlarını sorumlu tuttu.
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