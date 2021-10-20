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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’yu zora sokan corona raporu: Cinayetle suçlanmalı

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Corona virüsü salgınıyla ilgili skandal hareket ve açıklamalarıyla uluslararası medyanın sık sık gündemine gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bu kez çok ciddi bir suçlamayla karşı karşıya.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’yu zora sokan corona raporu: Cinayetle suçlanmalı

Corona virüsü salgınıyla ilgili skandal hareket ve açıklamalarıyla uluslararası medyanın sık sık gündemine gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bu kez çok ciddi bir suçlamayla karşı karşıya.

Senato’nun ülkedeki corona virüsü salgını kriziyle ilgili soruşturmasına dair taslak rapor ortaya çıktı. 1078 sayfalık raporda, Brezilya liderinin ülkedeki yüz binlerce can kaybı nedeniyle cinayetle suçlanması gerektiği savunuldu.

Raporda Bolsonaro’nun corona virüsü aşılarını geç almasıyla ilgili kasıtlı ve bilinçli kararının binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı öne sürüldü. Belgelerde, “Durum matematiksel açıdan gayet açık. Daha fazla hastalık, daha fazla ölüm. Aşılar olmadan ölüm oranı çok daha kötü olabilirdi. Bunu asla unutmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

ABD’DEN SONRA İKİNCİ

Brezilya medyasında yer alan haberlere göre, rapordaki söz konusu öneri önümüzdeki hafta oylanabilir. Senatörlerin taslak halindeki rapor üzerinde değişiklik yapabileceği de belirtiliyor.

Worldometers’ın verilerine göre salgın başından bu yana 21 milyondan fazla kişinin hastalığa yakalandığı Brezilya’da 603 bin 902 kişi hayatını kaybetti. Brezilya can kaybı açısından ABD ardından ikinci sırada geliyor.

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