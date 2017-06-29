 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.190
  • Altın 141,303
  • Dolar 3,5298
  • Euro 4,0344
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAErol Refikoğlu için acil kan aranıyor

Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı'na aracıyla girmeye çalıştı

» »
Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı'na aracıyla girmeye çalıştı
Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı'na arabayla girmeye çalışan bir kişinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi

Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde bir sürücünün arabasını Alvaroda Sarayı'nın kapısına son hızla sürdüğü belirtildi.

Önce uyarı ateşi açan güvenlik görevlileri arabanın yavaşlamaması üzerine doğrudan ateş ederek aracı durdurdu.

Olayda yara almayan sürücünün gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Devlet Başkanı Michel Temer'in olay esnasında sarayda bulunup bulunmadığı ya da olayın kasıtlı yapılıp yapılmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Ülkede "Araba Yıkama" yolsuzluk soruşturması kapsamında, Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinin eski bir yöneticisi, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasında bulunmuştu.

Mayıs ayında Temer'in, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında hapiste bulunan eski Meclis Başkanı'nın sessizliğinin satın alınmasına garanti verdiği ses kayıtlarının basına sızması sonrası Federal Yüksek Mahkeme, Başsavcılığın talebi ile Temer hakkında soruşturma açılmasına izin vermişti. Yüksek mahkemenin kararından sonra ülkede Temer karşıtı protesto gösterileri yapılmıştı.

Sendika merkezleri tarafından başkent Brasilia'daki bakanlıklar bölgesinde yaklaşık 35 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen eylemlerde protestocular ile polis çatışmıştı. Bakanlık binalarının tahrip edilip bazı bölümlerinin ateşe verilmesi sonrası bazı bakanlık binaları tahliye edilmişti. 49 kişinin yaralandığı ve 7 kişinin tutuklandığı eylemlerin ardından Temer kamu düzenini korumak için ordu birliklerini bir hafta süreyle göreve çağırmıştı.

Eğer Temer istifa eder veya görevden alınırsa, Brezilya anayasasına göre 2018 yılının sonundaki seçimlere kadar görevi sürdürecek başkanı Kongre seçecek. Ancak Brezilyalılar, politikacıların karıştığı yolsuzluk skandalları nedeniyle yeni bir seçim yapılmasını istiyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • California'da 111 ötenazi29 Haziran 2017 Perşembe 09:55
  • Kolombiya: Yolsuzlukla mücadele yetkilisi rüşvetten gözaltında28 Haziran 2017 Çarşamba 13:59
  • Son dakika… ABD lideri Trump’tan çok büyük saygısızlık!28 Haziran 2017 Çarşamba 13:09
  • Bilgisayarlar yoğun saldırı altında! Türkiye de etkilendi28 Haziran 2017 Çarşamba 13:07
  • New York'ta metro raydan çıktı: 3 yaralı28 Haziran 2017 Çarşamba 11:37
  • Pentagon açıkladı: “Suriye rejimi büyük bir kimyasal saldırıya hazırlanıyor”28 Haziran 2017 Çarşamba 11:31
  • Venezuela'da yüksek mahkeme binasına helikopterli saldırı28 Haziran 2017 Çarşamba 11:29
  • 37 ülkede 40 bin kişiyle yapılan ankete göre Trump ABD'nin dünyadaki imajını zedeledi28 Haziran 2017 Çarşamba 10:46
  • Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Awad’tan yüksek mahkemenin seyahat yasağı kararına tepki28 Haziran 2017 Çarşamba 09:39
  • Yabani otların öldürülmesi için kullanılan tarım ilacı Roundup ABD'de kanser izleme listesine alındı28 Haziran 2017 Çarşamba 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti