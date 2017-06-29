Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı'na aracıyla girmeye çalıştı

Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı'na arabayla girmeye çalışan bir kişinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi

Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde bir sürücünün arabasını Alvaroda Sarayı'nın kapısına son hızla sürdüğü belirtildi.

Önce uyarı ateşi açan güvenlik görevlileri arabanın yavaşlamaması üzerine doğrudan ateş ederek aracı durdurdu.

Olayda yara almayan sürücünün gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Devlet Başkanı Michel Temer'in olay esnasında sarayda bulunup bulunmadığı ya da olayın kasıtlı yapılıp yapılmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Ülkede "Araba Yıkama" yolsuzluk soruşturması kapsamında, Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinin eski bir yöneticisi, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasında bulunmuştu.

Mayıs ayında Temer'in, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında hapiste bulunan eski Meclis Başkanı'nın sessizliğinin satın alınmasına garanti verdiği ses kayıtlarının basına sızması sonrası Federal Yüksek Mahkeme, Başsavcılığın talebi ile Temer hakkında soruşturma açılmasına izin vermişti. Yüksek mahkemenin kararından sonra ülkede Temer karşıtı protesto gösterileri yapılmıştı.

Sendika merkezleri tarafından başkent Brasilia'daki bakanlıklar bölgesinde yaklaşık 35 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen eylemlerde protestocular ile polis çatışmıştı. Bakanlık binalarının tahrip edilip bazı bölümlerinin ateşe verilmesi sonrası bazı bakanlık binaları tahliye edilmişti. 49 kişinin yaralandığı ve 7 kişinin tutuklandığı eylemlerin ardından Temer kamu düzenini korumak için ordu birliklerini bir hafta süreyle göreve çağırmıştı.

Eğer Temer istifa eder veya görevden alınırsa, Brezilya anayasasına göre 2018 yılının sonundaki seçimlere kadar görevi sürdürecek başkanı Kongre seçecek. Ancak Brezilyalılar, politikacıların karıştığı yolsuzluk skandalları nedeniyle yeni bir seçim yapılmasını istiyor.