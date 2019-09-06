Brezilya Ekonomi Bakanı'ndan cinsiyetçi Brigitte Macron yorumu: Kadın gerçekten de çirkin!

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun bir Facebook mesajına yaptığı yorum tepki çekmişti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron hakkındaki hakaret içerikli bir paylaşıma, “Adamı küçük düşürmeyin, ha ha” yanıtını vermesinden sonra şimdi de Brezilya Ekonomi Bakanı Pablo Guedes’den cinsiyetçi bir yorum geldi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Guedes, Bolsonaro’nun cinsiyetçi yorumunu destekleyerek “Gazetelerde Bolsonaro’nun Brigitte Macron’a ‘çirkin’ dediği yazıyor ve bu doğru. Kadın gerçekten de çirkin” dedi. Daha sonra bakanlıktan gelen açıklamada Puedes’in amacının güncel konulara dikkat çekmek olduğu ifade edildi.

Ne olmuştu?

Bir Facebook kullanıcısının, Macron ve Bolsonaro'nun eşleriyle fotoğrafını paylaşıp "Macron'un neden Bolsonaro'yla uğraştığını şimdi anladınız mı?" yorumuna Bolsonaro, resmi hesabından "adamı utandırmasana" şeklinde yanıt vermişti.

G7 zirvesinde düzenlediği basın toplantısında konu ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Macron, Jair Bolsonaro'nun açıklamasını "üzücü" olarak niteledi ve Brezilyalıların en kısa zamanda işinin ehli bir lideri hak ettiğini bildirdi.

Macron, "Brezilyalı kadınlar şüphesiz, Cumhurbaşkanlarının söylediğini okumaktan utanç duyuyorlardır." dedi.

Bolsanaro, pazar günü facebook hesabından 66 yaşındaki Brigitte Macron'u ve 37 yaşındaki kendi eşi Michelle Bolsanaro'nun yan yana fotoğraflarını koyduğu mesajında Fransız "first lady" ile yaşlı olduğu gerekçesiyle üstü kapalı alay etmiş ve Macron'u kıskançlıkla suçlamıştı.