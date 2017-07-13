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Brezilya eski Devlet Başkanı Lula Da Silva'ya hapis cezası

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Brezilya eski Devlet Başkanı Lula Da Silva'ya hapis cezası
Brezilya'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla 9 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Brezilya'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla 9 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Curitiba 13'üncü Federal Mahkeme Yargıcı Sergio Moro, Lula da Silva'nın 9 yıl 6 ay hapis cezası ve 669 bin Brezilya reali (209 bin dolar) para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Lula da Silva'nın, yüksek mahkemeye giderek karara itiraz edebileceğini ve süreç sonuçlanana kadar tutuklanmayacağını açıklayan Moro, hapis cezasının yanı sıra Silva'nın 19 yıl boyunca kamu kuruluşlarında çalışmasının veya herhangi bir makamda bulunmasının da yasaklandığını belirtti.

Brezilya'da 1988'den bu yana ilk defa eski bir devlet başkanı hakkında hapis kararı verildiğine dikkati çeken Moro, "Eski bir başkanın cezai suçtan dolayı yargılanması üzücü. Ancak suçlar onun tarafından işlendi ve hata, düzenli kolluk kuvvetlerinin değil. Ne kadar uzun boylu olursanız olun, kanun hala üzerinizdedir." değerlendirmesinde bulundu.

PETROBRAS'TAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında Lula da Silva'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.

Mart 2015'te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Davada, eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa, 7,5 yıl hapse çarptırılırken, Lula da Silva da Mart 2016'da soruşturmaya dahil edilmişti.

Federal Savcılık, Lula da Silva'yı, 14 Eylül 2016'da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlamış, 6 gün sonra iddianamenin kabulüyle Lula da Silva sanık olmuştu.

Lula da Silva, rüşvet ve Petrobras'ta OAS şirketini kolladığı iddialarını reddetmiş, avukatları da şikayetleri destekleyecek hiçbir kanıtın olmadığını savunmuştu.

Öte yandan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, daha önceki açıklamasında, 2018'de başkanlığa tekrar aday olacağını belirtmişti ancak hakkındaki kararın Yüksek Mahkeme tarafından onanması halinde başkanlık yarışına katılması mümkün olmayacak.

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