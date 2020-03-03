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Brezilya Kıyılarında Karaya Oturan Gemide Petrol Sızıntısı Tespit Edildi

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Brezilya Kıyılarında Karaya Oturan Gemide Petrol Sızıntısı Tespit Edildi
Brezilya Kıyılarında Karaya Oturan Gemide Petrol Sızıntısı Tespit Edildi

Brezilya'nın kuzey kıyılarında geçen cuma karaya oturan Güney Kore bandıralı demir yüklü geminin çevresinde petrol sızıntısı tespit edildi. 

Yerel basınındaki haberlere göre, Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA) tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore bandıralı "MV Stellar Banner" adlı kuru yük gemisinin arıza nedeniyle karaya oturduğu bölgede, deniz yüzeyinde 830 metre çapında yakıt sızıntısı tespit edildiği bildirildi. 

Açıklamada, sızıntının ne kadar alana yayıldığını belirlemek için sensörlerle donatılmış bir uçağın, gemi ve çevresinde inceleme yaptığı fakat sızıntının derinliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi. 

 Güney Kore bandıralı yük gemisi, cumadan bu yana yaşadığı arıza nedeniyle Brezilya'nın kuzey kıyılarında mahsur kalmıştı.  

Güney Koreli şirketten yapılan açıklamada, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve yakıt sızıntısı riskini ortadan kaldırmak için profesyonel bir ekibin çalıştığı duyurulmuştu. 

Yaklaşık 300 bin ton demir yüklü gemi, Çin'in Qingdao Limanı'na varmak üzere yola çıkmıştı. 

Gemide mahsur kalan 20 kişilik mürettebat, Brezilya Deniz Kuvvetleri tarafından geçen hafta tahliye edilmişti.

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