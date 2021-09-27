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Brezilya lideri Bolsonaro’nun ekibinden bir kişide daha corona çıktı

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Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Eduardo Bolsonaro ve bir diplomatın ardından devlete ait finansal hizmetler şirketi Caixa’nın başkanı Pedro Guimaraes de Covid-19’a yakalandığını açıkladı.
Brezilya lideri Bolsonaro’nun ekibinden bir kişide daha corona çıktı

Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Eduardo Bolsonaro ve bir diplomatın ardından devlete ait finansal hizmetler şirketi Caixa’nın başkanı Pedro Guimaraes de Covid-19’a yakalandığını açıkladı.

Guimaraes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkesi Covid-19’a yakalandığım konusunda bilgilendirmek istiyorum. Karantinaya gireceğim. Daha önce iki doz aşımı olmuştum ve gerekli ilaçları kullanmaya başlayacağım. ABD’den döndüğümüzden beri halihazırda karantinadaydım. Herhangi bir semptomum bulunmuyor ve evden çalışmalarımı yürütmeye devam edeceğim” dedi.

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