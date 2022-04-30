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Brezilya lideriyle ünlü oyuncu birbirine girdi

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Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio’nun Brezilyalı gençlere “değişim için” oy verme çağrısı yapması, ülkenin aşırı sağcı lideri Bolsonaro’nun dikkatinden kaçmadı.
Brezilya lideriyle ünlü oyuncu birbirine girdi

Ünlü ABD'li aktör Leonardo DiCaprio'nun Brezilyalı gençlere oy verme çağrısı yapması, Brezilya'nın aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro'nun tepkisini çekti.

Çevreci kimliğiyle de tanınan Hollywood yıldızı, önceki gün Twitter mesajında “Brezilya Amazon Ormanları'na ve iklim değişikliği açısından çok önemli olan diğer ekosistemlere ev sahipliği yapıyor. Orada olanlar hepimiz için önemli ve gençlerin oyu, sağlıklı bir gezegen için değişimi sağlamakta büyük rol oynuyor” ifadelerini kullandı. Di Caprio, mesajına Brezilya'da ekimde yapılacak seçimlerde nasıl oy kullanılacağıyla ilgili bilgileri içeren bir link de ekledi.

İktidarı döneminde Amazon Ormanları'ndaki yıkım nedeniyle tepkilerin hedefi olan Brezilya lideri Bolsonaro, DiCaprio'ya yanıt vermekte gecikmedi. İngilizce tweet'inde Bolsonaro, “Desteğin için teşekkürler, Leo! Her Brezilyalının oy vermesi gerçekten önemli. Halkımız Amazonlar'daki egemenliğimizin devamını isteyip istemediklerine ya da buranın yabancılara hizmet eden sahtekarlar tarafından mı yönetilmesini destekleyeceklerine karar verecek” diye yazdı.

“SENİ AFFEDİYORUM”

Brezilya lideri, tweet’in devamında da DiCaprio'nun başka bir paylaşımına atıfla “Bu arada Amazon'da 2019'da çıkan yangınlarla ilgili paylaştığın fotoğraf 2003'ten. Bizim ülkemizde bu tür hataları yapan Brezilya vatandaşlarını tutuklamak isteyenler var. Ama ben bu tiranlığa karşıyım. O yüzden seni affediyorum. Brezilya'dan kucak dolusu sevgiler” ifadelerini kullandı.

DiCaprio, daha önce de 2019'da iktidara gelen Bolsonaro'yu Amazon yağmur ormanlarındaki yıkım nedeniyle eleştirmiş, çeşitli sivil toplum örgütlerinin Amazonlar'ın korunması çağrısına destek vermişti. Bolsonaro iktidarında “dünyanın akciğeri” olarak görülen Amazonlar'daki ormansızlaşmanın hızla artması dünyada çevre örgütlerinin büyük tepkisini çekiyor.

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