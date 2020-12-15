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Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu: Çin aşı onay sürecinde şeffaf değil

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Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa), Çin’in sağlık otoritelerinin Covid-19 aşısına onay verme sürecinde şeffaf olmadığını belirtti.
Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu: Çin aşı onay sürecinde şeffaf değil

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa), Çin’in sağlık otoritelerinin Covid-19 aşısına onay verme sürecinde şeffaf olmadığını belirtti.

Brezilya, Çinli Sinavoc şirketinin geliştirdiği ve Türkiye’nin 50 milyon doz satın almak için anlaşması yaptığı ‘CoronaVac’ aşısının üçüncü faz çalışmalarının devam ettiği ülkelerden biri.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Çin’de geliştirilen aşıyla ilgili şüphelerini birden fazla kez dile getirmişti.

Öte yandan Bolsonaro karşıtı Sao Paulo Valisi Joao Doria, eyalette ocak ayından itibaren Çin aşısını uygulamaya başlamayı planlandıklarını duyurdu.

Ancak Brezilya’nın en fazla nüfusa sahip eyaleti, CoronaVac aşısını uygulayabilmek için sağlık denetim otoritesi Ansiva tarafından onay verilmesini beklemek zorunda.

Ansiva açıklamasında Brezilya’nın CoronaVac aşısının değerlendirilmesi sürecinde uluslararası lider olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Bu aşıya Çin’de hazirandan beri acil kullanım onayı verildi. Çin’de acil kullanım onayının kriterleri şeffaf değil. Şu anda da Çin otoritelerinin karar vermekte kullandığı kriterle ilgilili bilgi mevcut değil.”

Çin’de resmi olarak temmuzda başlayan acil kullanım programıyla en az on binlerce insana CoronaVac aşısı yapıldı.

Ancak Çin, corona virüsü aşısının acil kullanımı için karar verme süreciyle ilgili detayları paylaşmadı.

Reuters’ın görüş almak istediği Ulusal Sağlık Komisyonu ise yanıt vermedi.

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