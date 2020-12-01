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Brezilya sokaklarında La Casa De Papel: 30 hırsız banka soydu, paralar etrafa saçıldı

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Brezilya sokaklarında La Casa De Papel: 30 hırsız banka soydu, paralar etrafa saçıldı
Brezilya sokaklarında La Casa De Papel: 30 hırsız banka soydu, paralar etrafa saçıldı

Brezilya'nın Criciuma kenti, 'La Casa De Papel' dizisini aratmayan görüntülere sahne oldu. Kenti ablukaya alıp bankaları soymak isteyen soygun çetesi, sokakları ateşe vererek bölgeye giriş çıkışları engellemeye çalıştı. Saldırganlar, polis olaya müdahale edince canlı kalkan olarak kullandıkları rehinelerle birlikte kaçtı.

Pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı meydana gelen olay yaklaşık iki saat sürdü. Birden fazla bankayı hedef alan silahlı soyguncular patlayıcılar ve uzun namlulu silahlarla güvenlik güçlerine saldırdı. Çıkan çatışmada iki kişi yaralanırken, destelerce para yollara saçıldı. Santa Catarina eyalet polisi yaralananlardan birinin polis memuru olduğunu aktardı. Canlı kalkan olarak kullanılanların, olayın yaşandığı bölgede yol çalışması yapan görevliler olduğu öğrenildi. Yerel basındaki teyit edilmeyen haberlere göre yetkililer rehinelerin serbest bırakıldığı kanısında.

Reuters'ın haberine göre silahlı saldırganların etrafa ateş açtığı çevredekilerin kameralarına yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde saldırganların bazı kişileri rehin aldıktan sonra araçlarına binip kaçtığı görüldü. Bu esnada banknotlar etrafa yayıldı, çevre sakinlerinin paraları toplamak için kolları sıvaması da görüntüler arasında yer aldı.

Polisten edinilen bilgilere göre paralara akın edenlerden 4'ü gözaltına alındı. Soygun girişimi sırasında etraftan 810 bin reali (152 bin 660 dolar) toplanabildi. Hedef alınan bankalardan birinden yapılan açıklamada, şubelerinin kapalı kalacağı belirtilirken, saldırganların para çalıp çalmadığı ya da ne kadar para ile kaçtıklarına dair bilgi verilmedi.

Soygun, akıllara dünyaca ünlü dizi La Casa De Papel'i getirdi. Dizide, 'Profesör' lakablı çete lideri, beş ay süren eğitimle 8 kişilik ekibini mükemmel soygun için hazırlar. İlk sezonunda İspanya Kraliyet Darphanesi'ndeki soygunun hikayesini anlatan İspanyol dizi, soyguncuların İspanya Merkez Bankası'nı hedef almasıyla devam eder.

 

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