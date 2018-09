Brezilya tipi kalça kaldırma ameliyatı riske değer mi?

Peki bu estetik operasyon son dönemde neden popülerleşti ve bunun için bıçak altına yatmak tehlikeli mi?

İngiltere'nin Leeds kentinde doğan Leah Cambridge'in partneri Scott Franks, The Sun gazetesine Cambrigde'in İzmir'de bir klinikte geçirdiği operasyon sırasında üç kere kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cambridge'in BBL olarak bilinen prosedürle karın bölgesindeki yağları kalçasına enjekte ettirmek istediği anlaşılıyordu.

29 yaşındaki güzellik uzmanı, operasyonun İngiltere'ye göre daha ucuza yapıldığı Türkiye'yi tercih etmişti.

Franks, partnerinin üç çocuk doğurduktan sonra karın bölgesindeki yağlardan rahatsız olmaya başladığını söylüyor.

Lean Cambridge Türkiye'de bir klinikte ameliyat sırasında anestezi altında kalp krizi geçirdi

Komşuları Cambridge'in "son derece çekici" olduğunu söylüyor ve partnerinin itirazına rağmen bu operasyonu tercih ettiğini düşündüklerini aktarıyor.

Cambridge, yurtdışında bu operasyonu yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren ilk İngiliz değil. Daha önce de 2014 yılında Joy Williams Tayland'ın Bangkok kentinde bir kalça operasyonu sırasında enfeksiyon kapmış ve 24 yaşında anestezi altında yaşamını yitirmişti.

Ondan üç yıl önce de 20 yaşındaki Clauidia Aderotimi ABD'de bir otelde gerçekleştirilen bir kalça prosedürü sırasında hayatını kaybetmişti.

Plastik cerrahi danışmanı Bryan Mayou'ya göre BBL prosedürü diğer estetik operasyonlardan daha tehlikeli değil.

Scott Franks partnerinin ölümünün ardından yıkıldığını söyledi ve plastik cerrahi yaptırmayı düşünenlere riskleri hesaba katmalarını tavsiye ediyor

Britanya Estetik Plastik Cerrahlar Birliği Üyesi Mayou, "Tehlike klinikler dışında, yeterli bir iyileşme bakımı sağlamayan mekanlarda vasıfsız cerrahlar tarafından yapılan operasyonlar" diyor ve ekliyor:

"Eğer yağ kas dokusunun derinlerine, kalçanın altına doğru enjekte edilirse yağın hatalı bir şekilde büyük damarlara enjekte edilme riski doğuyor.

"Damarlarda tıkaç işlevi gören yağ dolaşım sisteminde ilerleyerek ciğerlere ulaşıp ölüme yol açabiliyor."

Image captionClauidia Aderotimi enjekte edilen maddenin diğer organlara yayılması sonucu öldü

31 yaşındaki Franks, The Sun gazetesine "Leah anestezi altındayken yağ damarlarına girdi ve oksijen seviyesi düştü. Sonrasında durumu stabil hale getirildi fakat üç kalp krizi geçirince yapabilecekleri bir şey kalmadı" demişti.

Mayou uluslararası plastik cerrahi birliklerinden cerrahların BBL prosedürlerini incelemek ve raporlamak için bir eylem grubu oluşturduğunu söylüyor:

"Ölüm vakası her 3 bin BBL operasyonundan birinde gözüküyor ve ölümlü vakaların tümünde kalça kaslarında yağ tıkanması tespit ediliyor."

Telif hakkıGETTY IMAGES Image captionKeeping Up with the Kardashians programının yıldızlarından Kylie Jenner kalçasına estetik yaptırmadığını söylüyor

Mayou kendi kliniği olan Londra'daki Cagodan Clinic'te son dört yılda kalça kaldırma operasyonlarına yönelik taleplerin arttığını gözlemlediğini söylüyor:

"Yeni moda bu. Birkaç yıl öncesine kadar da herkes daha ince gözükmek istiyor ve 'kalçamı liposuction ile küçültmeniz mümkün mü' diye soruyordu."

"Balon kalça" modasının geçmesi ve insanların tekrardan kalçalarını küçültmek istemesi durumunda başvuracakları yöntem yine liposuction.

Telif hakkıGETTY IMAGES Image captionKim Kardashian gibi TV yıldızları, ince belli ve geniş kalçalı kadınların merkezde olduğu bir trend yarattı

Peki son dönemde neden büyük kalça modası başladı? Mayou'ya göre bunun nedeni popüler kültürdeki ünlülerin daha kıvrımlı görünüşe sahip olması:

"Etnik çeşitliliğin olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve kendimizden farklı vücut yapılarının ilgi çektiğini görüyoruz. Elimizde de bu vücut yapılarını oluşturmak için teknikler olunca insanlar bunu uygulamak istiyor."

Kim Kardashian, Kylie Jenner ve Cardi B gibi ünlülerin sosyal medyada çok sayıda takipçisi var ve düzenli olarak yuvarlak popolarıyla hava atan, arkadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyorlar.

Telif hakkıGETTY IMAGES Image captionRapçi Cardi B, kalçasına dolgu malzemesi enjekte ettiğini açıkladı

Jenner yuvarlak kalçalarını aldığı kiloya bağlayan açıklamalar yaparken Cardi B, müzik sahnesine çıkmadan önce New York'ta merdiven altı bir mekanda kalçasına dolgu malzemesi enjekte ettirdiğini ve silikonun 5 gün sonra aktığını söylemişti.

GQ'ya konuşan Cardi B, operasyon için 800 dolar ödediğini, buna kendisinden daha büyük bir kalçası bulunan striptizci bir iş arkadaşının kendisinden daha fazla para kazandığını gördükten sonra karar verdiğini anlatmıştı.

The Only Way Is Essex programının yıldızı Chloe Simms de bir zamanlar programın en düz kalçalı üyesi olduğundan şikayet ettikten sonra kalça operasyonu olduğunu duyurmuştu.

2013'teki Instagram paylaşımında ince silüeti belirgin.

Temmuz 2018'deki mayo çekiminde ise çok daha kıvrımlı gözüküyor.

Mayou, bu operasyonun pek çok kadın işin bir taşta iki kuşu vurmak anlamına geldiğini, bir yandan karın bölgesinde istemedikleri yağlardan kurtulurken diğer taraftan kalçalarını büyüttüklerini söylüyor.

Operasyondan sonra üç hafta boyunca doğrudan kalçaların üzerine oturulmaması tavsiye ediliyor.

Bu operasyonlar Türkiye gibi ülkelerde İngiltere'ye kıyasla daha ucuz.

Mayou İngiltere'de ortalama bir operasyonun 8 bin sterlin (yaklaşık 70 bin TL) tuttuğunu, Türkiye'de yaşamını yitiren Cambridge'in 3 bin sterlin (yaklaşık 25 bin TL) ödediğine dair haberler çıktığını anlatıyor:

"Fiyat farkına rağmen yurtdışından Londra'daki kliniklerimize gelenler de var çünkü bizim cerrahlarımız yetkin, kliniklerimiz düzenli ve denetim altında.

"İnsanlar pazarlamacılar tarafından baştan çıkarılıyor, sonunda dilini hiç bilmedikleri bir ülkede güvenilir olup olmadığını bilmedikleri cerrahlara ameliyat oluyor.

"Bunlar birer iktisadi işletme ve operasyon için yeterli şartları olsa da olmasa da kendilerine gelen kimseyi reddetmezler.