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Brezilya'da 10 yaşındaki çocuğa kürtaj tartışması

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Brezilya'da tecavüz sonucu hamile kalan 10 yaşındaki bir çocuğa kürtaj yapılması ülkede tartışma yarattı. Brezilya’da kürtaj sadece annenin hayatı tehlikedeyse yasal.
Brezilya'da 10 yaşındaki çocuğa kürtaj tartışması

Brezilya’da tecavüz sonucunda hamile kalan 10 yaşındaki bir çocuğa kürtaj yapılması ülke kamuoyunda tartışma yarattı. Estado de Sao Paulo gazetesinin haberine göre kürtajın yapıldığı Recife kentindeki hastane önünde toplanan evanjelikler operasyonu engellemeye çalıştı.

Brezilya'da yasalara göre kürtaj, ancak annenin hayati tehlikesi bulunması halinde yapılabiliyor. Operasyon öncesinde Espirito Santo eyaletindeki bir mahkeme çocuğun hayati tehlikesi bulunması nedeniyle kürtaja izin vermişti.

Yoksul bir ailenin çocuğu olan ve büyükannesi tarafından büyütülen kızın amcası tarafından 6 yaşından beri tecavüze uğradığı belirtiliyor. Hakkında yakalama kararı olan 33 yaşındaki şahıs ise henüz bulunabilmiş değil.

Tecavüz mağduruna "katil” dediler

Recife'deki hastane önünde toplanan evanjelik kürtaj karşıtlarının doktorların binaya girmesine engel olduğunu yansıtan görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Polisin müdahalesinden sonra hastane önündeki abluka kaldırıldı. Kız çocuğu da polis koruması altında hastaneye girebildi. 10 yaşındaki kız çocuğuna protestocularun "katil" diye bağırdıkları görüldü. Sosyal medyada ise kız çocuğuyla dayanışma mesajları yayıldı.

Kürtajın daha önce çocuğun ikametine yakın bir hastanede yaptırılması istenmiş ancak söz konusu hastane mahkeme kararına rağmen operasyonu yapmamıştı.

Aile bakanının açıklaması

Brezilya'daki bu olay katı evanjelik aile bakanı Damares Alves'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama üzerine duyulmuştu. Alves mahkeme kararını üzüntüyle karşıladığını söylemiş, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun taraftarları ve başka evanjelik siyasetçiler de hem mahkeme hem de kızın ailesi üzerinde baskı kurmaya çalışmıştı. Sağcı aktivist Sara Winter de kızın ismini ve kürtaj yapılacak olan hastanenin adını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

İki günde bir kadın yanlış kürtaj kurbanı

Brezilya'da her yıl uzmanların tahminlerine göre bir milyondan fazla yasadışı kürtaj yapılıyor. Operasyonların yüzde 90'ı hijyenik açıdan son derece kötü koşullarda gerçekleşiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Brezilya’da her iki günde bir kadın yanlış yapılan kürtaj operasyonu sonucunda hayatını kaybediyor.

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