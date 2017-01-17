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Brezilya’da 26 kişinin öldüğü cezaevinde yeniden isyan çıktı

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Brezilya’da 26 kişinin öldüğü cezaevinde yeniden isyan çıktı
Brezilya’nın Rio Grande do Norte Eyaleti’ndeki Alcaçuz cezaevinde 26 mahkumun ölümüyle sonuçlanan isyandan bir gün sonra yeni bir isyanın başladı.

Cezaevindeki mahkumlar çatı katını ellerinde sopalar ve bayraklarla işgal etti. Mahkumların güvenlik güçlerinin kontrol sağlamasını engellemek için barikatlar kurdukları bildirildi.

Rio Grande do Norte Eyaleti Güvenlik ve Vatandaşlık Bakanlığına bağlı Özel Operasyonlar Birimi ve güvenlik güçleri kontrolü sağlamak için tekrar içeri girdi.

Eyalet yönetimi cezaevindeki çalışmaların zorlukla devam ettiğini ve başka cesetler bulunma ihtimali olduğunu bildirdi.

VALİ TWİTTER'DAN YARDIM İSTEDİ

Brezilya’nın Rio Grande do Norte Eyalet Valisi Robinson Faria, Twitter hesabından, federal hükümetten cezaevindeki krizi çözmek için ulusal askeri kuvvet isteyeceğini açıkladı.

Salı günü Adalet Bakanı Alexandre de Moraes ile görüşeceğini kaydeden Faria, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer’den konuyu görüşmek için toplantı talep etti.

Adalet Bakanı Moraes, hafta sonu boyunca yerel hükümet ile iletişim halinde bulunarak Alcaçuz cezaevindeki güvenliği güçlendirmek için federal kaynakların kullanılmasına izin vermişti. Pazartesi sabahı Alcaçuz cezaevindeki mahkumlar cezaevi çatısını işgal ederek barikatlar kurmuştu.

İki grup arasındaki kavga sonucu çıktığı tahmin edilen Alcaçuz cezaevindeki isyanda, 26 mahkumun başının kesilerek öldürüldüğü bildirilmişti.

Eyalet Kamu Güvenliği Sekreteri Caio Bezerra yaptığı açıklamada, ilk verilen bilgilerde ölü sayısının 27 olduğunu, ancak bazı mahkumların bedenlerinin parçalara ayrılmış olması nedeniyle bir ölü mahkumun iki kere sayıldığını açıklamıştı. Başlarının kesilerek öldürülen 26 mahkumdan ikisinin ise feci şekilde yakıldığını bildirilmişti.

CEZAEVLERİNDEKİ AŞIRI DOLULUK İSYANLARI TETİKLİYOR

Brezilya'da yaşanan cezaevi isyanlarında son bir ayda 120'yi aşkın tutuklu hayatını kaybetti. Brezilya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan suç çeteleri arasındaki şiddet olaylarının cezaevlerine kolaylıkla sıçrayabileceğine dikkati çeken uzmanlar, aşırı doluluk nedeniyle hapishanelerde gardiyan sıkıntısının da kontrolü zorlaştırdığını ifade ediyor.

Dünyadaki cezaevlerinin resmi bilgilerinin paylaşıldığı "Prisonstudies" sitesinde yer alan 2014 yılı verilerine göre, Brezilya'da, 371 bin 884 kapasiteli bin 424 hapishanede 622 bin 202 tutuklu kalıyor.

Doluluk oranı yüzde 160'ı bulan cezaevlerinde tutukluların, fizikli şartlar nedeniyle günlük ihtiyaçlarını gidermekte güçlük çekmesinin de isyanlarda etkili olduğunu kaydeden yetkililer, federal hükümete şartların iyileştirilmesi çağrısında bulunuyor.

Son yaşanan ayaklanmada 26 kişinin yaşamını yitirdiği Rio Grande do Norte eyaletindeki 620 kişi kapasiteli Alcaçuz cezaevinde bin 83 tutuklu kalıyor. Ocak'ta 33 kişinin öldüğü Roraima Eyaleti'nin Monte Cristo Hapishanesi'nde ise kapasitenin iki katı olan bin 400 tutuklu kalıyordu.

Amazonas eyaletinde 2 Ocak'ta çıkan iki ayrı isyanda 64 mahkum yaşamını yitirmiş, 184 kişinin ise firar ettiği açıklanmıştı.

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