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Brezilya’da 4 milyondan fazla insanda COVID-19 belirtisi

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Brezilya’da 4 milyondan fazla insanda COVID-19 belirtisi
Brezilya’da 4 milyondan fazla insanda COVID-19 belirtisi

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE), mayıs ayında ülkede 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi koronavirüs benzeri bulgular gösterdiğini açıkladı.
Dünyada COVID-19 salgınından ABD’den sonra en çok etkilenen ülke olan Brezilya’da 52 bin 645 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 1 milyon 145 bin 906 kişide görüldü.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika’da “salgının merkez üssü” olarak değerlendiriliyor.

Ülke basınında yer alan haberde, IBGE’nin Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Brezilya’nın 3 binden fazla şehrinde yaşayan yaklaşık 200 bin aileyle yaptığı ankete göre, mayıs ayında ülkede 24 milyon kişide grip benzeri semptomlara rastlandı.

Bu kişilerden 4,2 milyonu tat ve koku kaybı, solunum güçlüğü, öksürük, yüksek ateş ile göğüs ağrısı gibi COVID-19 ile ilişkili semptomlar gösterdi.

Bunlardan 3,8 milyonu tat ve koku duyusu kaybı yaşarken, 1 milyonu öksürük, yüksek ateş ve solunum zorluğu yaşadı. 991 bin kişi de öksürük, yüksek ateş ve göğüs ağrısından şikayet etti.

Ankete göre, COVID-19’a karşı alınan önlemler nedeniyle 19 milyon kişi mayıs ayında çalışamazken, bunlardan ülkedeki iş sahiplerinin yüzde 11,5’ine tekabül eden 9,7 milyon kişi de ücret alamadı.

Mayıs ayında ülkedeki ailelerin yüzde 38,7’sine hükümet tarafından salgın nedeniyle 847 Brezilya reali (yaklaşık 160 dolar) para yardımı yapıldı.

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