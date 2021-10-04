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Brezilya'da açlık krizinin boyutunu gün yüzüne çıkaran fotoğraf

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Brezilya'da Fotoğraf Muhabiri Domingos Peixoto tarafından çekilen bir fotoğraf, ülkedeki ekonomik krizi ve açlığın boyunutu gözler önüne serdi.
Brezilya'da açlık krizinin boyutunu gün yüzüne çıkaran fotoğraf

Brezilya'da Fotoğraf Muhabiri Domingos Peixoto tarafından çekilen bir fotoğraf, ülkedeki ekonomik krizi ve açlığın boyunutu gözler önüne serdi. Hayvan leşleri arasında yemek bulmaya çalışan insanların görüntüsü ülkede infial yarattı.

Latin Amerika'nın en kalabalık ülkesi Brezilya'yı kasıp kavuran açlık krizini, yiyecek bulmak için bir yığın hayvan leşini karıştıran yoksul Brezilyalıların yürek burkan fotoğrafları gözler önüne serdi.

Ödüllü foto muhabiri Domingos Peixoto tarafından geçen hafta Rio'da çekilen görüntülerde, atılan sakatatları ve kemikleri evcil hayvan maması ve sabun üreten bir fabrikaya taşıyan kamyonun arkasında, insanların yemek aradığı görüldü.

"Bazı günler ağlamak istiyorum"

Rio gazetesi Extra için Domingos Peixoto ile konuşan kamyon şoförü Jose Divino Santos, "Daha önce insanlar gelip köpekleri için bir parça kemik isterlerdi. Bu günlerde yemek yapmak için kemikler için yalvarıyorlar. Bazı günler ağlamak istiyorum" dedi.

 

Fotoğraf: Domingos Peixoto/Agencia O Globo

[Fotoğraf: Domingos Peixoto/Agencia O Globo]

 

 

Yakın zamanda eşini kaybeden 51 yaşındaki sokak temizlikçisi Denise da Silva da gazeteye yaptığı açıklamada, 5 çocuğunu ve 12 torununu beslemesi gerektiğini söyledi. Silva, hayvan sakatatları için, "Biraz et görmeyeli çok uzun zaman oldu, pandemi öncesinden beri....Bunun için çok minnettarım” dedi.

Extra’nın ön sayfasında “Brezilya 2021: Açlığın acısı” başlığıyla çıkan görüntüler ülkede tepkilere yol açtı.

600 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının başlamasından bu yana yaklaşık 19 milyon Brezilyalının aç kaldığı tahmin ediliyor.

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