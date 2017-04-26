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Brezilya'da Amazon yerlileri polisle çatıştı

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Brezilya'da Amazon yerlileri polisle çatıştı
Brezilya'da Amazon yerlilerinin Ulusal Kongre Binası önünde düzenlediği barışçıl protesto gösterisi çatışmaya dönüştü.

Amazon yerlilerinin başkent Brasilia'da Kongre yerleşkesi içinde son bir haftadır sürdürdüğü oturma eylemine polisin müdahale etmesi üzerine arbede çıktı.

Güvenlik güçleri, göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalışırken yerliler ellerindeki ok ve mızraklarla karşılık verdi.

Polis yetkilileri, protestocuların Kongre önündeki meydanda bulunan fıskiyenin yanına yaklaşarak daha önce karşılıklı anlaşmaya varılan gösteri alanı sınırlarını ihlal ettiğini bildirdi.

Göstericiler ihlal iddiasını reddederek polisin gösteriyi dağıtmak için bahane aradığını savundu.

Olayda yaralanan olmazken, göstericiler en az 4 yerli protestocunun gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltıları doğrulamayan polis, konu hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçındı.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'da çoğunluğu Amazon Nehri havzasında yaşayan çok sayıda yerli topluluk bulunuyor.

Yerlilerin, topraklarında faaliyet gösteren çiftçiler, ormancılar ve diğer işletmelerle çatışması sık görülen bir durum. Ancak son dönemde artan ekonomik krizle bu tür çatışmaların arttığını belirten yerli temsilcileri, Devlet Başkanı Michel Temer liderliğindeki hükümetten, yerli haklarının daha iyi korunabilmesi için adımlar atmasını bekliyor.

GECEKONDU MAHALLESİNDE PROTESTO

Bu arada ülkenin en büyük şehri Rio de Janeiro'da gecekondu mahallesi Alemao'da, mahalle sakinleri güvenlik güçleriyle mahalleye hakim olan suç çeteleri arasında son bir haftada giderek yoğunlaşan ve en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı çatışmaları protesto etmek üzere sokaklara döküldü.

Mahalle sakinleri, çatışmaların güvenlik güçlerinin mahallede bir gözcü kulesi inşa etmesinin ardından yoğunlaştığını ve olaylarda en son karnına serseri kurşun isabet eden 13 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

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