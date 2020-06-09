  • BIST 109.637
  • Altın 369,648
  • Dolar 6,7794
  • Euro 7,6455
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Brezilya'da Amazon'daki Ormansızlaşma Salgın Döneminde Artış Gösterdi

» »
Brezilya'da Amazon'daki Ormansızlaşma Salgın Döneminde Artış Gösterdi
Brezilya'da Amazon'daki Ormansızlaşma Salgın Döneminde Artış Gösterdi

Brezilya'da Amazon'daki ormansızlaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yasa dışı ağaç kesimine karşı alınan önlemlerin aksaması sonucu arttığı bildirildi.
New York Times gazetesinin haberine göre, salgın nedeniyle yasal önlemlerin aksadığı bir dönemde gerçekleşen yasa dışı ağaç kesimleri, Amazon’da büyük çapta bir bölgenin ormansızlaşmasına neden oldu.
Ocak ve Nisan ayları arasında yaklaşık 464 mil karelik Amazon ağaç örtüsü yok edildi.
Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55'lik bir artış gösterdi.
Ormansızlaşan alanlar, New York'un Manhattan bölgesinin yaklaşık 20 katı büyüklüğünde bir alana tekabül ediyor.

Yasa dışı ormansızlaşmadaki artışın, Brezilya yağmur ormanlarını geçen yılki yangılardan daha yıkıcı bir riskle karşı karşıya bırakabileceği belirtiliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • New York'ta polise ayrılan bütçede kesintiye gidilecek08 Haziran 2020 Pazartesi 09:18
  • Trump: Koronavirüse karşı kullanıma hazır 2 milyon doz aşımız var, bilim insanlarını bekliyoruz07 Haziran 2020 Pazar 19:21
  • New York'ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı07 Haziran 2020 Pazar 17:29
  • ABD’de son 24 saatte 1200 yeni ölüm06 Haziran 2020 Cumartesi 20:39
  • Michael jordan'dan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağış...06 Haziran 2020 Cumartesi 12:00
  • Kanada Başbakanı Trudeau, Floyd anısına diz çöktü06 Haziran 2020 Cumartesi 11:20
  • Buffalo'da 75 yaşındaki göstericiyi yaralamaktan açığa alınan polislere destek istifası...06 Haziran 2020 Cumartesi 10:16
  • Trump'tan Çin ve AB'ye "gümrük vergisi" tehdidi06 Haziran 2020 Cumartesi 09:18
  • Meksika'da Floyd Vakasına Benzer Polis Şiddeti Protesto Edildi05 Haziran 2020 Cuma 12:20
  • George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi05 Haziran 2020 Cuma 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti