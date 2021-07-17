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Brezilya'da Amazonlarda elektrik direği düştü: 6 ölü

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Brezilya’da Amazonlarda elektrik direğinin düşmesi sonrası en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'da Amazonlarda elektrik direği düştü: 6 ölü

 

Para eyaletine bağlı Pacaja ile Anapu şehirleri arasında kurulu olan elektrik direğinin dün enerji hattında gerçekleştirilen inşa çalışmaları sonrası düştüğü belirtildi.

Kazada en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Para Eyalet Valisi Helder Barbalho, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, yerel polis kuvvetlerinin yardım çalışmalarına destek verdiğini ve yaralıların Altamira’daki Transamazonica Bölge Hastanesine kaldırıldığını ifade etti.

Pacaja Belediyesinden yapılan açıklamada da kazanın SK. Elektrik Şirketi ile bağlantılı olduğu duyuruldu.

Öte yandan yerel televizyon kanallarına, elektrik direğinin parçalara ayrıldığı görüntüler yansıdı.

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