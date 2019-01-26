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Brezilya'da baraj faciası: 300'den fazla kayıp

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Brezilya'da demir cevheri madeninde atık tortuyu depolamak için kullanılan baraj çöktü. İşçilerin öğle yemeğini yediği kafeterya ve çevredeki köyler tamamen çamura gömüldü.
Brezilya'da baraj faciası: 300'den fazla kayıp

Olayda 300'den fazla kişi kayboldu.

Vali Romeu Zema, kaybolanların kurtulma ihtimallerinin çok düşük olduğunu söyledi. 9 kişinin öldüğü resmi olarak açıklandı.

Olay ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde Brumadinho kenti yakınlarındaki madende meydana geldi.

çamur

Brezilya'nın en büyük madencilik şirketi Vale, barajın çökme nedeninin bilinmediğini belirtti.

Ülkede 3 yıl önce de yine Minas Gerais eyaletindeki Mariana'da Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajı çökmüş, 19 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Olay nasıl oldu?

Feijão demir cevheri madeni yakınındaki baraj Cuma günü yerel saatle 13.00 sıralarında çökerek aşağıdaki başka bir barajın dolmasına neden oldu.

Barajdaki atık su, baraj tesislerini, yakınlarındaki çiftlikleri ve köyleri çamura gömdü.

Sadece baraj tesislerinde 100-150 kadar çalışanın kayıp olduğu belirtiliyor.

Yollar da tamamen çamura gömüldüğü için arama ve kurtarma çalışmaları havadan yürütülüyor.

İlk etapta 100 kişiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarına bugün yeni ekiplerin de katılması bekleniyor.

1976'da inşa edilen baraj bölgede maden tortusunu kullanmak üzere yapılan birkaç barajdan biri.

12 milyon metreküp kapasitesi olan baraj 3 yıldır faal olmayan bir maden bölgesinde bulunuyordu.

Çöken barajdan ne kadar atık suyun çıktığı bilinmiyor.

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