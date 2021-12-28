  • BIST 1.890,15
  • Altın 685.72977
  • Dolar 11.847
  • Euro 13.4275
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Brezilya'da barajlar yıkıldı, şehirler sular altında kaldı

» »
Brezilya’nın kuzeydoğu kesimlerinde haftalardır etkili olan şiddetli yağışlar, Bahia eyaletinde yer alan 19 şehirde sel felaketine neden oldu.
Brezilya'da barajlar yıkıldı, şehirler sular altında kaldı

Brezilya’nın kuzeydoğu kesimlerinde haftalardır etkili olan şiddetli yağışlar, Bahia eyaletinde yer alan 19 şehirde sel felaketine neden oldu. Meydana gelen sellerde şu ana kadar 18 kişi yaşamını yitirirken, Vitoria de Conquista şehrindeki Igua Barajı ile Jussiape şehrindeki bir barajın şiddetli yağışlar sonucu yıkıldığı bildirildi. Barajların yıkılmasının ardından yetkililer bölge halkına evlerini terk ederek güvenli bir yere sığınmaları konusunda uyarıda bulundu.

400 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Eyaletteki birçok ev sular altında kalırken, arama ekipleri evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Bahia Valisi Rui Casto yaptığı açıklamada, son iki ayda yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle 400 binden fazla vatandaşın olumsuz etkilendiğini, binden fazla vatandaşın ise evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, Bahia eyaletinin başkenti Salvador’un bu ay ortalamanın 6 katı fazla yağış aldığını açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya' da Noel Eğlencesinde Silahlı Saldırı: 6 Ölü, 5 Yaralı26 Aralık 2021 Pazar 15:50
  • Meksika’da Belediye İşçilerinden Eylem25 Aralık 2021 Cumartesi 16:29
  • Konuğunun Dalga Geçtiği Biden, Eşek Şakasını Anlamadı25 Aralık 2021 Cumartesi 13:33
  • Lavrov: Ukrayna’nın NATO’ya çekilmesi risk oluşturur24 Aralık 2021 Cuma 15:28
  • Araç sele kapıldı, 2 kişi hayatını kaybetti24 Aralık 2021 Cuma 13:44
  • BBC bilgisayar oyunu bağımlısı çocuklara yardım eden kliniğe girdi24 Aralık 2021 Cuma 12:46
  • Tesla, hareket halindeki araçta video oyunları oynanmasına izin vermeyecek24 Aralık 2021 Cuma 12:03
  • Geri sayım başladı: James Webb fırlatma rampasında24 Aralık 2021 Cuma 09:58
  • Emniyetin Partisinde Kadın Meslektaşının Tweerk Yaptığı ABD'li Polis Amirinin Başı Dertte23 Aralık 2021 Perşembe 22:19
  • ABD’li Kongre Üyesine Silahlı Saldırı23 Aralık 2021 Perşembe 17:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti