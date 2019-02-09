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Brezilya'da büyük trajedi: Flamengo Kulübünün tesisleri yandı, genç futbolcular can verdi

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Brezilya'nın tanınmış spor kulüplerinden Flamengo'nun Rio de Janeiro'daki tesisinde yangın çıktı. En az 10 kurbanın kulübün genç takımlarından oyuncular olduğu söylendi.
Brezilya'da büyük trajedi: Flamengo Kulübünün tesisleri yandı, genç futbolcular can verdi

İlk etapta kurbanların kimlikleri açıklanmadı, ama hepsinin 14-16 yaşlarındaki futbolcular olduğu haberleri medyaya sızdı. Kulüp sosyal medya hesaplarından yasta olduğunu duyurdu.

 

Ölenlerden birinin 15 yaşındaki kaleci Christian Esmerio olduğu öğrenildi.

 

Flamengo'nun önde gelen kalecilerinden Gabriel Batista, Instagram'da Christian Esmerio'nun ardından "Seni tanımış olmaktan mutluluk duyuyorum, maalesef kurduğun rüya bir felaketle yarım kaldı" diye yazdı.

14-15 yaşlarında en az 3 gencin de yangında yaralandığı öğrenildi.

 

Hastaneye kaldırılan gençlerden birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. 15 yaşındaki çocuk, ağır derece yanıklardan ötürü uzman bir merkezde tedavi altına alındı.

RUHSATSIZ MIYDI?

 

Arthur Antunes 'Zico' Coimbra, Bebeto, Romario, Ronaldinho gibi Breziya futboluna damga vurmuş isimler çıkarmış Flamengo'nun gençlik akademisi geleneğiyle gurur duyması, "Biz yıldızlarımızı evimizde yaparız" sloganını kullanan kulüp açısından bu trajediyi daha da dayanılmaz kıldı.

O Globo gazetesi, Flamengo'nun yanan binasının antreman tesisi olarak hizmet vermesi için gerekli izinlerin olmadığı iddiasını yazdı, ama kaynağını aktarmadı.

 

İTFAİYE ALEVLERİ AŞAMADI

Medyaya göre sabah 05.10'da başlayan yangın ancak 07.30'da södürülebildi.

 

 

Kulübün simgesinin akbaba olmasından ötürü Akbaba'nın Yuvası (Ninho do Urubu) adını taşıyan antreman tesisi, geçen yıl 6.2 milyon dolar harcanarak devasa hale getirilip modernleştirilmesinin ardından iki ay önce yeniden açıldı. Bu sabah tesise varan itfaiye ekipleri, alevlerin büyüklüğü karşısında içeri girmekte zorlandıklarını söyledi.

 

İlk etapta yangından kaçmayı başaranlar olmasının ardından kendilerinin tesisin içine erişemediğini belirten itfaiye yetkilisi Yarbay Douglas Henaut "Biz dışardaki felaketzedeleri kurtarabildik. Tesisin içini alevler tümüyle teslim almıştı. İçeriye doğru ilerleyebildiğimiz vakit artık sağ insan bulma ihtimali kalmamıştı. İçerde sadece cesetlere ulaşabildik" dedi.

Henaut "Yangının sebebini size biz söyleyemeyiz. Soruşturulması gerekir" diye ekledi.

'YANGIN KLİMADAN ÇIKTI'

Genç oyunculardan biri, yangının kendi odasında çıktığını söyledi.

17 yaş altı takımın orta saha oyuncularından Felipe Cardoso, "Klima alev aldı, ben de koşarak odadan çıktı. Tanrıya şükür kaçabildim ve hala hayattayım" diye konuştu.

FLA-FLU ERTELENDİ

Brezilya'nın ezeli rekabeti sayılan ve cumartesi oynanması planlanan Flamengo'nun Fluminense ile maçı (Fla-Flu) ertelendi.

 

LAKABI 'BREZİLYA'NIN EN SEVİLENİ'

Brezilya'nın en az 32 milyon taraftarıyla en sevilen kulübü olan 'al-karalara' dünya çapında futbol kulüpleri ve oyunculardan taziye mesajları yağdı.

Brezilya'nın futbol efsanesi Pele Flamengo'dan 'gençlerin hayalerinin peşinde koştuğu kulüp' diye söz ederken "Brezilya fotbolu için çok acı bir gün" dedi.

 

Brezilya'nın bir diğer eski yıldızı olan Ronaldinho da 'korkunç trajediyle' ilgili taziyelerini sundu.

 

Geçmişte Flamengo için top koşturmuş ​Real Madrid oyuncusu Vinícius Júnior "Çok üzücü bir haber. Herkes için dua edin. Güç, güç, güç" diye yazdı.

 

 

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