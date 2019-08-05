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Brezilya'da çete lideri, hapishaneden kızı kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı (Video)

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Brezilya polisi, Rio de Janeiro kentinde hapisteki bir çete liderinin, kendisini ziyarete gelen 19 yaşındaki kızının kılığında kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.
Brezilya'da çete lideri, hapishaneden kızı kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı (Video)

"Kısa" lakabıyla bilinen Clauvino da Silva'nın ziyaret saatinde, kızının yüzünün kopyalandığı bir maskeyle kadın kılığında hapishaneden çıkmaya çalıştığı ancak şüpheli hareketleri nedeniyle dikkat çektiği belirtiliyor.

Brezilya polisinin yayımladığı videoda dar kot pantolon, üzerinde donat ve kalpler bulunan pembe tişört giyen ve peruk takan Da Silva, silikon maskesini çıkartırken ve polise gerçek adını söylerken görülüyor.

 

'Kızıl Komuta' çetesinin liderlerinden

Clauvino da Silva'nın, Rio'da uyuşturucu trafiğini büyük bölümünü kontrol eden "Kızıl Komuta" çetesinin liderlerinden biri olduğu belirtiliyor.

Da Silva'nın en yüksek güvenlikli başka bir yere nakledildiği ve disiplin cezası alacağı açıklandı.

Polis Gericino Hapishanesi'nde Cumartesi günü yaşanan olayda işbirlikçilerinin yanı sıra Da Silva'nın kızının olası rolünün de araştırıldığını duyurdu.

Clauvino da Silva'nın kılkık değiştirirken kullandığı aksesuarlarSilva'nın kılkık değiştirirken kullandığı aksesuarlar
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