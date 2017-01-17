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Brezilya'da cezaevi memurları greve gidiyor

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Brezilya'da cezaevi memurları greve gidiyor
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki cezaevlerinde görevli memurlar maaş ve ikramiyelerinin ödenmediği gerekçesiyle grev kararı aldı.

Rio de Janeiro Ceza Sistemi Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı Gutemberg de Oliveira, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cezaevi memurlarının aralarında düzenledikleri toplantıda yerel saatle bu gece yarısından itibaren grev başlatmaya karar verdiğini bildirdi.

Grev süresince cezaevlerinde sadece gıda, tıbbi acil durum ve mahkumların serbest bırakılması gibi temel hizmetlerin süreceğini belirten Oliveira, ziyaretler, yeni mahkumların kabulü ve ceza mahkemelerine sevklerin geçici olarak durdurulacağını ifade etti.

Söz konusu grev kararının, cezaevi memurlarının 2015 yılından kalan ikramiyeleri, geçen senenin ikinci yarısına ait fazla mesai ücretleri, Aralık 2016 ile yılbaşında ödenmesi gereken 13'üncü maaşlarının yatırılmadığı gerekçesiyle alındığı duyuruldu.

Hazine Bakanlığı yetkilileri ise memurların aralık ayı maaşlarının bu hafta sonuna kadar yatırılacağını ancak diğer ödemelerin ne zaman yapılacağının henüz belirlenmediğini ifade etti.

Geçen senenin ortasında "finansal afet" ilan eden Rio de Janeiro eyaletinde yetkililer, 2017 yılı için öngörülen mali açığı kapatmanın yollarını arıyor. Kamu çalışanlarının gönüllü emekliliği, çalışma saatleri ve maaşlarının azaltılması gibi Rio hükümeti tarafından incelenen tedbirlerin uygulanması Federal Yüksek Mahkemenin kararına bağlı bulunuyor.

Rio de Janeiro'da sadece Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin yılbaşında almaları gereken 13'üncü maaşlarını yatırdı. Diğer kamu çalışanları ise kasım ayı ücretlerini henüz yeni alabildi.

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