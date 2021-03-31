Brezilya’da ‘corona’ varyantı sonrası 20’li yaşlardaki ölümlerde korkutan artış

Brezilya’nın güneyinde, P.1 olarak adlandırılan corona virüsü varyantının ortaya çıkmasının ardından genç ve orta yaşlılarda Covid-19 ölümlerinde ani yükselme olduğu tespit edildi.

Brezilya’nın güneyinde, P.1 olarak adlandırılan corona virüsü varyantının ortaya çıkmasının ardından genç ve orta yaşlılarda Covid-19 ölümlerinde ani yükselme olduğu tespit edildi.

Araştırma için ülkenin en büyük eyaletlerinden Parana’da Eylül 2020’den 17 Mart 2021’e kadar olan dönemdeki 553 bin 518 vaka analiz etti.

Bütün yaş gruplarında eylül ve ocak arasında ölüm oranları ya sabit kaldı ya da azaldı.

Ancak şubattan başlayarak ölüm oranları 20’lerin üstünde neredeyse her yaş grubunda arttı.

Çalışma, hakem değerlendirmesi için bekleyen tamamlanmış araştırmalara yer veren medRxiv’da yayınlandı.

Buna göre, 20-29 yaş aralığında ocak ayına kıyasla şubatta ölüm oranları üç kat (yüzde 0.04’ten yüzde 0.13’e) arttı.

30-39, 40-49, ve 50-59 yaş aralıklarında ise ölümler iki kat arttı.

Araştırmacılar, bu ön bulguların genç ve orta yaş yetişkinlerde ölümlü vaka oranlarının Brezilya’da dolaşımda olan SARS-CoV-2 varyantının tespitinden sonra önemli ölçüde arttığını vurgulayarak halkın uyarılması gerektiğini belirtti.