Brezilya'da Covid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı yeniden 1000'in üstüne çıktı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1252, Meksika'da 679, Hindistan'da 391 kişi hayatını kaybetti.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1252 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1252 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 61 bin 884'e, vaka sayısı da 48 bin 105 artarak 1 milyon 496 bin 858'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 302 bin 179 vaka ve 15 bin 351 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 10 bin 332 kişinin ölümüne neden olan virüs, 116 bin 823 kişide görüldü.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Covid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Covid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.