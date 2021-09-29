Brezilya’da doktorlara klorokin tehdidi

Brezilya’da yaşlılara hizmet sağlayan bir sağlık kuruluşunun, doktorlarını yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisinde etkili olmayan klorokin adlı ilacı yazmaya zorladığı iddia edildi.

Brezilya’da yaşlılara hizmet sağlayan bir sağlık kuruluşunun, doktorlarını yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisinde etkili olmayan klorokin adlı ilacı yazmaya zorladığı iddia edildi.

Prevent Senior adlı sağlık kuruluşu, doktorlarını COVID-19 tedavisinde klorokin adlı sıtma ilacını yazmaya zorladığı iddiaları nedeniyle Senato soruşturmasına maruz kaldı.

Söz konusu sağlık kuruluşunda daha önce ve şu an çalışan 12 doktoru temsil eden avukat Bruna Morato, müvekkillerine defalarca COVID-19 tedavisinde reçetelere klorokin yazmak ile işlerini kaybetmek arasında seçim yapmalarının söylendiğini aktardı.

Avukat Morato, ilacı yazmayan doktorların diğer hekimlerin önünde uyarıldığını ve bazılarının da kovulduğunu kaydetti.

Öte yandan sağlık kuruluşunun uyguladığı protokole uymayan doktorların, mesai süreleri azaltılarak cezalandırıldığı iddia edildi.

Prevent Senior şirketi söz konusu iddiaları reddetti.

Bir şirket yetkilisi, hastaların COVID-19 ilaçlarını almayı kabul ettiklerini ve doktorların kendi reçetelerini yazmakta özgür olduğunu söyledi.

Prevent Senior adlı kuruluş, Sao Paulo’da birkaç hastanede hizmet veriyor.

İddiaların sahibi doktorlar, sağlık kuruluşunun hedefi olabilecekleri endişesiyle isimlerini gizli tutuyor.