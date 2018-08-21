Bu yılki katalog çekimlerinin yeri, Sao Paulo şehrindeki en işlek metro istasyonlarından birisi oldu. Üzerlerinde sadece bikini ve katıldıkları eyaletlerin isimlerinin asılı olduğu bantlarla Paulista Caddesi’ni yürüyerek geçen ve metro istasyonuna gelen yarışmacılar, sıraya girip bilet aldı ve yolcuların tezahüratları eşliğinde seyahat etti.

Brezilya’da her yıl düzenlenen 'Miss BumBum' yani Brezilya’nın en güzel kalçalı kadını yarışması bu yıl 9 Kasım’da 6. kez düzenlenecek.