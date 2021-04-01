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Brezilya'da Janssen'in Geliştirdiği Kovid-19 Aşısının Kullanımı Onaylandı

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Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya, ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'un iştiraki Janssen firmasının geliştirdiği tek doz olarak uygulanan Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı.
Brezilya'da Janssen'in Geliştirdiği Kovid-19 Aşısının Kullanımı Onaylandı

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya, ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'un iştiraki Janssen firmasının geliştirdiği tek doz olarak uygulanan Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumundan (ANVISA) yapılan yazılı açıklamada, analizler sonucu "Ad26.COV2-S" adlı Kovid-19 aşısının, hastalığı ağır geçirmeye karşı koruduğu ve yetişkinlerde virüse yakalanmaya karşı etkili olduğu belirtildi.

Tek doz olarak uygulanan aşının 18 yaşından büyükler için kullanılacağı bilgisine yer verildi.

Böylece Janssen'in aşısı, BioNTech/Pfizer, Oxford-AstraZeneca, Sinovac ve Covishield aşılarının ardından ülkede kullanım onayı alan 5'inci Kovid-19 aşısı oldu.

Brezilya'nın Janssen ile 38 milyon dozluk Kovid-19 aşısı anlaşması bulunuyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, 317 binden fazla Kovid-19 kaynaklı ölüm ve 12,6 milyondan fazla vaka ile dünyada ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

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