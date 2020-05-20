Brezilya'da koronavirüs kaynaklı ölümler zirve yaptı

Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bine yaklaştı.
Vaka sayısı bakımından dünyada 3. sırada yer alan Brezilya'da salgının Haziran ayında pik (zirve) yapması bekleniyor.
Ülkede resmi verilere göre 271 bin 885 vaka bulunuyor. Son 24 saate test yapılanlardan 17 bin 408'inin virüs taşıdığı tespit edildi.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 riskini küçümsemiş ve hastalığı "hafif bir gribe" benzetmişti. Bolsonaro virüse yönelik önlemler kapsamında kısıtlamalar yapılmasına da karşı çıkıyor.
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