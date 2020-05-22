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Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 20 bini geçti: 'Hem koronavirüsle hem de 'Bolsonarovirüsle savaşmamız gerek'

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Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 20 bini geçti: 'Hem koronavirüsle hem de 'Bolsonarovirüsle savaşmamız gerek'
Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 20 bini geçti: 'Hem koronavirüsle hem de 'Bolsonarovirüsle savaşmamız gerek'

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bini geçtiğini duyurdu.

Güney Amerika'da Kovid-19 salgınının merkez üssü haline gelen Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış sürüyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 1188 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylelikle Kovid-19 nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 20 bin 47 oldu ve ölü sayısı 11 gün içinde iki katına çıktı.

Brezilya, dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlerin en çok olduğu altıncı ülke konumunda.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun tedbirleri azaltmakta ısrarcı olduğu ülkede, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 310 bin 87'ye ulaştı.

AFP'ye göre uzmanlar, testlerin yetersiz olmasına bağlı olarak gerçek vaka sayısının çok daha fazla olabileceği görüşünde.

Sao Paulo Valisi: Hem koronavirüsle hem de 'Bolsonarovirüsle' savaşmamız gerek

Karantina tedbirleri ülkedeki 27 eyalette, mart ayından bu yana uygulanıyor.

Brezilya'nın ekonomik ve kültürel başkenti olan Sao Paulo eyaleti, ülkede ölümlerin ve vakaların yaklaşık dörtte birini barındırmasıyla salgından en çok etkilenen eyalet olarak öne çıkıyor.

Karantina tedbirleri konusunda Bolsonaro ile sık sık çatışan Sao Paulo Valisi Joao Doria, ülkenin hem koronavirüs hem de 'Bolsonarovirüs' ile savaşması gerektiğini söyledi.

Ancak dün Bolsonaro ile valiler arasında gerçekleştirilen video görüşmeden 'uzlaşı' sonucunun çıktığı belirtiliyor.

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