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Brezilya’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 666’ya yükseldi

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Brezilya’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 666’ya yükseldi
Brezilya’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 666’ya yükseldi

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 653 kişi yaşamını yitirdi. 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 653 artarak 22 bin 666’ya yükseldi. 

Ülkedeki vaka sayısı 5 bin 372 artışla 363 bin 211’e ulaştı. 

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika’da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD’nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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