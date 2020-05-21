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Brezilya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 888 Artarak 18 Bin 859'a Yükseldi

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Brezilya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 888 Artarak 18 Bin 859'a Yükseldi
Brezilya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 888 Artarak 18 Bin 859'a Yükseldi

 Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 888 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 18 bin 859’a yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 954 artışla 291 bin 579'a ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ülke konumunda bulunuyor.

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