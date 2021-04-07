  • BIST 1.409
  • Altın 456,459
  • Dolar 8,1594
  • Euro 9,6837
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA8 bin 949 test yapıldı, 64 pozitif vaka

Brezilya'da Kovid-19 Sebebiyle Bir Günde İlk Kez 4 Binden Fazla Kişi Öldü

» »
 Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi.
Brezilya'da Kovid-19 Sebebiyle Bir Günde İlk Kez 4 Binden Fazla Kişi Öldü

 Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 bin 979 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 13 milyon 100 bin 580'e, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 558 bin 784'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Ülkedeki ölü sayısı 336 bin 947'ye çıktı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'den Rusya'ya karşı Ukrayna'ya tam destek03 Nisan 2021 Cumartesi 18:30
  • Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez Kovid-19'a yakalandı03 Nisan 2021 Cumartesi 16:45
  • Biden, Trump yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine getirdiği yaptırımları kaldırdı03 Nisan 2021 Cumartesi 12:45
  • Biden, araçla kongre barikatlarına ve polislere çarpılması olayını şiddetli saldırı olarak nitelendirdi03 Nisan 2021 Cumartesi 12:30
  • Biden: Koronavirüse karşı savaş bitmekten uzak02 Nisan 2021 Cuma 23:06
  • ABD'de geçen sene Kovid-19 ölümleri, kalp ve kanser hastalıklarından sonra 3. sırada yer aldı02 Nisan 2021 Cuma 20:47
  • ABD medyası: Kongre binası çevresindeki bariyerlere bir araç çarptı, çatışmada 1 kişi vuruldu02 Nisan 2021 Cuma 20:29
  • Eski koruması: Trump 95 sterlinlik çizburger borcunu bir türlü ödemedi02 Nisan 2021 Cuma 20:02
  • ABD Başkanı Biden Dini Liderlerden Kovid-19 Aşısına Teşvik Konusunda Yardım İstedi02 Nisan 2021 Cuma 12:45
  • Bıden Yönetiminden Yaklaşık 2 Trilyon Dolarlık Altyapı Paketi01 Nisan 2021 Perşembe 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti