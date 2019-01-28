Brezilya’da maden atık barajı çöktü: 50’den fazla ölü, 24 bin kişi tahliye ediliyor

Brezilya’da maden atık barajının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 58’i bulurken, kaybolan 300 kişiyi arayan kurtarma ekipleri sağ kurtulan bulma ihtimalinin “çok düşük” olduğunu belirti. Ülkenin güneydoğusundaki Brumadinho keti yakınlarındaki barajın Cuma günü çökmesinin ardından Pazar günü kimse sağ kurtarılamadı.

Demir cevheri madeninde atık tortuyu depolamak için kullanılan barajın çökmesi sonucu işçilerin öğle yemeği yedikleri kafeterya ve çevredeki köyler çamura gömülmüştu.

Barajın neden çöktüğü bilinmiyor. Madeni işleten şirket Vale artan eleştirilere karşılık, tüm güvenlik prosedürüne uygun davrandıklarını savundu.

Brezilya’nın Belo Horizonte kenti yakınlarında çöken maden atık barajının ardından yaşanan riskli durum nedeniyle yaklaşık 24 bin kişi tahliye ediliyor.

Yetkililer, geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen facianın ardından hala 250 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Ancak bu kişilerin hayatta olma olasılıkları çok düşük görülüyor. Felaketin yaşandığı Minas Gerais vilayetinin valisi Romeu Zema, son olarak çamur yığınlarının altında kalan bir otobüsün içinden tüm yolcuları ölü olarak çıkardıklarını dile getirerek, “Bundan sonra sadece cesetlere ulaşabileceğiz” dedi.

Yeni felaket tehlikesi

Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına hava koşulları nedeniyle Pazar günü bir süre ara verilirken, civardaki bir başka barajda yapılan ölçümlerde çökme tehlikesiyle ilgili riskli veriler elde edildi. Bunun üzerine maden bölgesinde yer alan Brumadinho kasabasında yaşayan insanların bir bölümüyle birlikte toplamda yaklaşık 24 bin kişinin tahliyesine başlandı.

2015 yılından bu yana faaliyette olmayan “Barragem 1” adlı atık barajının Cuma günü öğle saatlerinde çökmesi sonucu, yaklaşık 12 milyon metreküp katı madde çamur haline gelerek vadideki yerleşim birimleri ile madenlerin ve yolların üstünü kapladı. Barajın çöküş nedeni şu an için belirsizliğini koruyor. Alman denetleme ve teknik muayene kuruluşu TÜV Süd’ün geçtiğimiz Eylül ayında Barragem 1’de ölçümler yaptığı ve sağlam raporu verip, yeniden devreye sokulabileceği yönünde görüş belirttiği bildirildi. TÜV Süd’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, olayla alakalı soruşturmaların tüm safhalarına tam destek verileceği açıklandı.

İlk değil

5 Kasım 2015’te yine Minas Gerais eyaletinde Vale ve BHP Billiton şirketlerinin ortaklaşa sahip olduğu bir baraj çökmüş ve 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Brezilya’nın en büyük çevre felaketi olarak görülen facianın ardından uzün süren bin dava süreci yaşanmış ve şirketin Brezilya hükümetine 1,8 milyar dolar tazminat ödemesini öngören bir anlaşma yapılmıştı.