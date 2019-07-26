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Brezilya’da polis kılığına giren soyguncular havalimanından 750 kilo altın çaldı

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Brezilya’da silahlı soyguncular, Sao Paulo kentindeki havalimanından 750 kilogram altın çaldı. Guarulhos Havalimanı’ndan çalınan altınların 30 milyon dolar (170.1 milyon lira) değerinde olduğu açıklandı.
Brezilya’da polis kılığına giren soyguncular havalimanından 750 kilo altın çaldı

Polis kılığında havalimanına giden, kamyonetlerine polis aracı süsü veren soyguncular ABD’nin New York ve İsviçre’nin Zürih kentine yollanması planlanan altınları çalıp kaçtı.

Soygun sırasında iki havalimanı çalışanı rehin alındı. Yerel basındaki bazı haberlere göre soygun öncesinde havalimanındaki üst düzey bir çalışanın ailesi de ‘kargoyla yollanacak altınlarla ilgili bilgi almak için’ rehin alındı.

Havalimanının güvenlik görevlileri, dört kişinin altınları çaldığını, soygun sırasında kimsenin yaralanmadığını açıklarken rehin alınan kişilerin akıbetiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

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