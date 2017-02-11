 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Brezilya'da polisin 13’üncü maaş ödemelerinde aksama

» »
Brezilya'da polisin 13’üncü maaş ödemelerinde aksama
Brezilya'da polisin 13’üncü maaş ödemelerindeki aksama nedeniyle bir haftadır grev yapılıyor

Brezilya'da polisin 13’üncü maaş ödemelerindeki aksama nedeniyle bir haftadır grev yapılıyor.

Espirito Santos eyaletinin ardından Rio de Janeiro eyaletindeki polis yakınları da 100 askeri polis birimi binasından 27'sinin önünde protestolara başladı.

Rio de Janeiro eyaleti Güvenlik Müdürü Roberto Sa, yaptığı açıklamada, 27 birimden sadece 4'ünde polislerin giriş ve çıkışlarına izin verilmediğini bildirdi.

Gösterilerin sürmesinin beklendiğini aktaran Sa, eyaletteki askeri polislerin yüzde 95'inin sokaklarda çalıştığını ve devriye görevlerini yürüttüğünü ifade etti.

ASKERİ POLİS YÜZBAŞISI GREVİ KIŞKIRTMAKTAN TUTUKLANDI

Askeri Polis Yüzbaşısı Ana Paula Moutinho, sosyal medya hesabından polis grevini kışkırtmak suçlamasıyla idari olarak tutuklandı.

Askeri polis yetkilileri, Moutinho'nun mesajlarını "topluma karşı agresif" olarak değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından askeri polislerin cuma günü her zamanki gibi davranmayacağını ve toplumun korunmasız olacağını yazan Moutinho, "Sadece bizimkilerle ilgileneceğiz. Tepelere kaçın." paylaşımında bulundu.

Yüzbaşı Moutinho geçen seneki bir vakada bir bebeği emzirmesiyle sosyal medyanın sevgisini kazanmıştı. Annesi tarafından terk edilen 28 günlük bebek, askeri polislerin yardımıyla babaannesine teslim edilmişti.

RİO BELEDİYELERİNDEN POLİS ÖDEMELERİNE YARDIM VAADİ

Rio de Janeiro'nun Niteroi Belediye Meclisi, askeri polis memurlarına tek seferde 3 bin 500 Brezilya reali yardım yapılacağını, Macae Belediyesi yönetimi ise askerlerin gecikmiş 13'üncü maaşlarının ödenmesine katkıda bulunacaklarını duyurdu.

Niteroi Belediye Meclisinin açıklamasında, bonus ödemelerinin bu ay sonuna kadar yapılacağı bildirilerek, "Kamu güvenliğinin eyaletlerin anayasal bir görevi olduğunu biliyoruz ancak polis kuvvetleriyle yürütmekte olduğumuz iş birliğinin esas olduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Macae Belediye Başkanı Aluizio do Santos Junior ise askeri polis kışlası komutanına gönderdiği mektupta, Espirito Santos'taki olayların benzerlerinin Macae'de yaşanmaması için polislerin geciken 13'üncü maaşlarına yardım edeceklerini belirtti. Mektupta, ödemelerin ilki 3 iş günü içinde, diğeri 20 gün sonra olmak üzere iki taksitte yapılacağı bilgisi verildi.

Aluzio do Santos Junior, sosyal medya hesabından, "Şu an çaba gösterme ve fedakarlık yapma zamanı. Vatandaşların güvenliği tehlikeye atılamaz. Macae'de herhangi bir aksaklık olmaması için polisin 13'üncü maaşlarını ödeyeceğiz." mesajını paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dünyayı değiştirecek 1000 internet korsanı arıyor10 Şubat 2017 Cuma 10:19
  • BM Genel Sekreteri Guterres'in ziyaret programı açıklandı10 Şubat 2017 Cuma 10:14
  • ABD'nin en büyük iki metropolünde her 5 göçmenden biri kayıtsız10 Şubat 2017 Cuma 09:47
  • Brezilya'da Kamu Çalışanları Polisle Çatıştı10 Şubat 2017 Cuma 08:51
  • Bolivya’da çekirge istilası nedeniyle acil durum ilan edildi09 Şubat 2017 Perşembe 16:50
  • Göçmenlerin ABD'de kurduğu dev şirketler09 Şubat 2017 Perşembe 16:02
  • ABD Başkanı Donald Trump, İslam'ın bir din olduğuna inanıyor mu?09 Şubat 2017 Perşembe 09:09
  • ABD İranlı sporculara vize yasağını kaldırdı08 Şubat 2017 Çarşamba 13:14
  • Trump'ın vize ambargosu Temyiz Mahkemesi'nde08 Şubat 2017 Çarşamba 13:09
  • Sistem arızası yüzünden milyonlarca dolar fazla ödeme yapıldı08 Şubat 2017 Çarşamba 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti