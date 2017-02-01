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Brezilya’da Sarıhumma salgını yayılıyor

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Brezilya’da Sarıhumma salgını yayılıyor
Brezilya'da sarıhumma nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 51’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hastalığın şu ana kadar 80 yerleşim biriminde görüldüğü, bunlardan 55'inin Minas Gerais eyaletinde yer aldığı belirtildi.

Açıklamada Minas Gerais'te 2, Sao Paulo'da 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle şimdiye kadar hastalık nedeniyle ölenlerin sayısının 51'e yükseldiği kaydedildi.

Minas Gerais Sağlık Bakanlığı da eyalet genelinde 44 kişinin sarıhumma yüzünden yaşamını yitirdiğini, 126 sarıhumma vakasının kesinleştiğini, 584 şüpheli vakanın ise araştırıldığını açıkladı.

Şimdiyle kadar 37 kişiye sarıhumma teşhisi konulan, bir kişinin de hastalık nedeniyle öldüğü Esprito Santo eyaleti, salgından en çok etkilenen ikinci eyalet oldu.

Sao Paulo Sağlık Bakanlığı, eyalette sarıhumma nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 şüpheli vakanın ise incelendiğini bildirdi.

Sarıhumma salgını nedeniyle 11,5 milyon doz aşı siparişi veren Brezilya Sağlık Bakanlığı 5,5 milyon doz aşıyı hastalığın görüldüğü ve görülme riski olan bölgelere göndermiş, kalan 6 milyon dozun en kısa sürede ulaştırılacağını açıklamıştı.

Sarıhummaya yol açan virüs, sivrisinek ve kene gibi parazitler aracılığıyla insana bulaşıyor. Genellikle Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde rastlanan sarıhumma, ateş, kas ağrısı, bulantı gibi belirtiler gösteriyor. Hastalık, karaciğer ve böbreğe zarar vererek kanamaya neden oluyor.

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