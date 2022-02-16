  • BIST 2.046,35
  • Altın 807.63678
  • Dolar 13.6297
  • Euro 15.5121
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Brezilya’da sel ve toprak kayması felaketi: 18 ölü

» »
Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde dağlık bölgede yer alan Petropolis kentinde aşırı yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi.
Brezilya’da sel ve toprak kayması felaketi: 18 ölü

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde dağlık bölgede yer alan Petropolis kentinde aşırı yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Nehirlerin taştığı kentte cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, arabalar ve otobüsler sel sularına kapılarak sürüklendi. Şehir merkezinde yükselen su seviyesi çok sayıda iş yerini de sular altında bıraktı.

Sel felaketinden etkilenenler için arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, 180’den fazla itfaiyeci ve kurtarma görevlileri mahsur kalanların yardımına koştu. Rio de Janeiro İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, “Şu ana kadar heyelan ve sel kaynaklı 18 ölüm doğrulandı” bilgisi paylaşıldı.

Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken, felaketten etkilenenlere acil destek talimatı verdiğini belirtti.

Meteoroloji servisi MetSul’a göre Petropolis’in Şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatten daha kısa bir sürede aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Honduras’ın eski devlet başkanını gözaltına aldılar16 Şubat 2022 Çarşamba 11:34
  • Pandemi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti16 Şubat 2022 Çarşamba 11:17
  • KSP: Ukrayna'da Emperyalist Savaşı Durdurun!16 Şubat 2022 Çarşamba 11:06
  • Hasipoğlu: Tam bir uzlaşı yok16 Şubat 2022 Çarşamba 11:01
  • Mahkeme zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi16 Şubat 2022 Çarşamba 10:30
  • Sözcü yazarı Saygı Öztürk: Falyalı olayını çözen eldiven16 Şubat 2022 Çarşamba 10:20
  • Akaryakıt fiyatlarına gelen zam, Resmi Gazete'de yayımlandı16 Şubat 2022 Çarşamba 10:19
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?16 Şubat 2022 Çarşamba 10:15
  • FALYALI SUİKASTI! Veysel Sarı ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı16 Şubat 2022 Çarşamba 10:09
  • Hava bugün nasıl olacak?16 Şubat 2022 Çarşamba 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti