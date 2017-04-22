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Brezilya'da şiddet olayları.. 24 saatte 4 otobüs ateşe verildi

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Brezilya'da şiddet olayları.. 24 saatte 4 otobüs ateşe verildi
Brezilya'nın Ceara eyaletine bağlı Fortaleza kentinde son 24 saatte 21 farklı şiddet olayının yaşandığı bildirildi.

Ceara Eyaleti 5. Askeri Polis Tabur Komutanı Carlos Lima, Fortaleza'da çarşamba gecesi ve perşembe sabahı 4 karakola silahlı saldırı düzenlendiğini, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.    

JosaWalter mahallesinde bir aracın benzin dökülerek yakıldığını ifade eden Lima, Barra do Ceara bölgesinde saldırganların bir yolcu otobüsünü durdurduğu, yolcuları indirdikten sonra otobüsü ateşe verdiğini kaydetti.    

Bu arada Ceara Eyaleti Yolcu Taşımacılığı Şirketleri Birliği, kentte toplam 4 otobüsün yakıldığını, olaylarda bir şoförün yaralandığını duyurdu.    

Yine kentte bir banka şubesinin silahlı saldırıların hedefi olduğuna işaret edildi.    

Olaylarla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmazken, polis şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.     

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