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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 163 kişi hayatını kaybetti

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Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 79 bin 726 yeni vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısı 14 milyon 521 bin 289'a çıktı.
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 163 kişi hayatını kaybetti

Bir günde 3 bin 163 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın kaynaklı ölü sayısı 398 bin 185'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19'u atlatanların sayısı 13 milyon 91 bin 714 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün kayıtlara geçtiği ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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